Wahl zum Stadtpräsidium in Bern geht in die 2. Runde – Marieke Kruit im Vorteil

SP Zürich holt Stadtratssitz zurück – Mauch bleibt Stadtpräsidentin

Simone Brander hat für die SP den Sprung in den Zürcher Stadtrat geschafft, auf Kosten der AL. Damit reklamierten die Sozialdemokraten den Sitz in der Zürcher Exekutive zurück, den sie bei den letzten Wahlen an die GLP abgeben mussten.