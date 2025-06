WE ARE ZRCL erhält das TESTEX Durability-Zertifikat

Schwyz/Zürich – WE ARE ZRCL erhält als erstes Schweizer Textilllabel das TESTEX Durability-Zertifikat. Mit der Auszeichnung würdigt das Prüfunternehmen Testex die Haltbarkeit und Wiederverwendbarkeit der Produkte von WE ARE ZRCL.

Das in Schwyz ansässige Modelabel WE ARE ZRCL hat das TESTEX Durability-Zertifikat erhalten. Die Anerkennung wurde vom Zürcher Prüf- und Zertifizierungsunternehmen Testex für die Haltbarkeit und Wiederverwendbarkeit der Textilien des Modeunternehmens verliehen, heisst es in einer Mitteilung. Insbesondere wurde das SWISS EDITION T-Shirt ausgezeichnet, das im Inland unter höchsten Nachhaltigkeitsstandards produziert wird. WE ARE ZRCL ist ein Modelabel, das vom Faseranbau bis zum Fertigprodukt alle Schritte transparent nachvollziehbar gestaltet.

Das Zertifikat TESTEX Durability ist Teil des umfassenderen TTESTEX Durability-Zertifikats. Beide Zertifizierungen werden von dem Zürcher Unternehmen Testex für Textilprodukte vergeben, die auf Nachhaltigkeit ausgelegt sind. Dies gilt sowohl für die Haltbarkeit und Wiederverwendbarkeit der Textilien als auch für Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungs- und Lieferkette. Die Testex AG mit Hauptsitz in Zürich ist ein global tätiges Textilprüfunternehmen, das inzwischen weltweit 30 Niederlassungen unterhält. Sie ging aus der 1846 gegründeten Seidentrocknungsanstalt Zürich hervor. (Schwyz Next/CE/mc/ps)