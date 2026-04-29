Wie ein Schweizer Unternehmen die Verknappung im Gesundheitswesen neu denken will

Der Fachkräftemangel im Gesundheits- und Pflegewesen gehört längst zu den drängendsten Herausforderungen Europas. Kliniken und Pflegeeinrichtungen stehen unter enormem Druck: steigende Patientenzahlen, wachsende Qualitätsanforderungen und gleichzeitig knappe personelle Ressourcen. In diesem Spannungsfeld positioniert sich die Schweizer Consilium Investum AG in Kooperation mit seiner deutschen Niederlassung Consilium Medicare GmbH mit einem ambitionierten Ansatz – und dem erklärten Ziel, das System effizienter, stabiler und nachhaltiger zu gestalten.

Das Unternehmen verfolgt eine ganzheitliche Strategie, die weit über klassische Personalvermittlung hinausgeht. Im Zentrum steht die sogenannte „Stellenbewirtschaftung“ – ein strukturierter, datenbasierter Ansatz zur optimalen Besetzung und Planung von Personalressourcen. Gerade im Pflegebereich, wo kurzfristige Ausfälle und strukturelle Unterbesetzung zum Alltag gehören, soll diese Methode für Entlastung sorgen.

Dabei kombiniert das Unternehmen Human-Resources-Management mit operativer Unterstützung und strategischer Beratung. Krankenhäuser, Altersheime und andere Einrichtungen im Gesundheitswesen erhalten massgeschneiderte Personallösungen, die sich an ihren spezifischen Anforderungen orientieren. Ziel ist es nicht nur, vakante Stellen zu besetzen, sondern Prozesse langfristig zu stabilisieren und effizienter zu gestalten.

Kombination aus operativer und strategischer Unterstützung

Ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells ist zudem der Beratungs- und Consultingbereich. Hier analysiert das Unternehmen bestehende Strukturen, identifiziert Schwachstellen und entwickelt individuelle Konzepte zur Optimierung von Abläufen – von der Personalplanung bis zur Organisationsentwicklung. Gerade in einem zunehmend komplexen Gesundheitsmarkt wird diese Kombination aus operativer und strategischer Unterstützung zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor.

Darüber hinaus verfolgt die Consilium Investum AG eine klare Wachstumsstrategie: Durch gezielte Beteiligungen – sowohl Minderheits- als auch Mehrheitsbeteiligungen – möchte das Unternehmen sein Netzwerk erweitern und Synergien schaffen. Im Fokus stehen dabei Firmen aus den Bereichen Medizin, Pädagogik, Therapie sowie Arbeitnehmerüberlassung. Diese Diversifikation soll nicht nur das eigene Portfolio stärken, sondern auch neue Impulse für integrierte Versorgungskonzepte liefern. Zu diesem Zweck wurde auch eine Niederlassung in Deutschland, in Essen (NRW), mit dem Namen Consilium Medicare GmbH, gegründet. Diese ist auf den Bereich der Arbeitnehmerüberlassung im Gesundheitswesen spezialisiert und hat das Ziel, sich speziell auf den deutschen Markt zu fokussieren und diesen großflächig zu bedienen.

Der Ansatz ist ambitioniert: Statt isolierter Lösungen setzt das Unternehmen auf ein vernetztes Ökosystem, in dem Personal, Organisation und Spezialisierung ineinandergreifen. Damit trifft es einen Nerv der Zeit. Denn die Zukunft des Gesundheitswesens wird nicht allein durch medizinische Innovationen entschieden, sondern ebenso durch effiziente Strukturen und funktionierende Personalsysteme. (CS/mc/hfu)

Consilium Investum AG