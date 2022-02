Parteien, Wirtschaft und Kultur begrüssen Corona-Lockerungen

Wenn die Ferienwohnung zum neuen Arbeitsplatz wird

Die Pandemie hat 2021 zu einem Ansturm auf Ferienwohnungen und Ferienhäuser in der Schweiz geführt. e-domizil blickt mit einem Plus an Reisenden von 37% gegenüber dem Vorjahr und einer Verdopplung gegenüber 2019 auf ein Rekordjahr zurück.