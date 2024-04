Xovis AG gewinnt den Export Award 2024 von Switzerland Global Enterprise

Zürich – Die Xovis AG hat sich seit ihrer Gründung 2008 zu einem globalen Marktführer für intelligentes Personenfluss-Management entwickelt. Rund 95 Prozent des Umsatzes wird im Ausland erzielt. Für ihre Erfolgsgeschichte wurde Xovis mit dem Export Award 2024 von Switzerland Global Enterprise (S-GE) geehrt. Ruth Metzler-Arnold, Verwaltungsratspräsidentin von S-GE, überreichte den Preis am Aussenwirtschaftsforum in Zürich.

Seit ihrer Gründung 2008 hat sich die Xovis AG zu einem globalen Marktführer für intelligentes Personenfluss-Management entwickelt. Ihre hochpräzisen Sensoren erfassen die in einem Raum anwesenden Personen und interpretieren die Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz. Diese Technologie ermöglicht es, Personenflüsse in Echtzeit zu analysieren und zu steuern: Flughäfen nutzen sie, um die Wartezeiten bei der Sicherheitskontrolle oder beim Check-in zu bestimmen und zu reduzieren, der Einzelhandel kann sein Personal derart planen und einsetzen, dass Kunden sich zu jeder Zeit bestmöglich betreut fühlen und Bahnbetreiber können die Anzahl Fahrgäste, Fahrräder, Kinderwägen und Rollstühle genau bestimmen und so ihre Flotte optimieren.

Der Grossteil der 140 Angestellten arbeitet am Hauptsitz in Zollikofen/BE, an dem die Daten aller 300’000 weltweit eingesetzten Sensoren, die ausschliesslich in der Schweiz produziert werden, zusammenlaufen. Eine Niederlassung liegt in Boston. Eine weitere ist in Berlin geplant.

Grosses Wachstumspotenzial

Das Wachstum beträgt derzeit rund 20 Prozent bei einem Umsatz von über 30 Millionen Franken und dem Plan, diesen in den nächsten zwei bis drei Jahren zu verdoppeln. Rund 95 Prozent des Umsatzes wird im Ausland erwirtschaftet. CFO Denis Ranke erklärt: «Um in neue Märkte vorzudringen, setzen wir auf Grossprojekte mit Flughäfen oder die Zusammenarbeit mit Partnern in den Bereichen Einzelhandel, intelligente Gebäude oder Transport als Einstieg. Diese dienen uns als Referenz, um den lokalen Markt in weiteren Bereichen zu erschliessen und auch über das Partnergeschäft einen weiteren Wachstumsmotor zu etablieren.» Xovis baut hierfür auf die Unterstützung lokaler, starker Partner, und verlässt sich bei der Auswahl gern auf die Expertise von Switzerland Global Enterprise.

Preisübergabe durch Ruth Metzler-Arnold

Xovis AG wurde von einer unabhängigen und ehrenamtlichen Jury zur Gewinnerin des Export Award 2024 gewählt. Ruth Metzler-Arnold, Verwaltungsratspräsidentin von Switzerland Global Enterprise, überreichte den Preis im Rahmen des Aussenwirtschaftsforums im Kongresshaus in Zürich. «Die Xovis AG setzt auf eine klare Kundenorientierung, hohe Qualität und skalierbare Angebote. Diese Strategie erlaubt dem Unternehmen, auch in neu erschlossenen Segmenten rasch zu wachsen.», begründet Jurypräsident Ralph Siegl den Entscheid. Neben Xovis AG hatten sich die Lombardi-Gruppe aus Giubiasco und die NÜSSLI-Gruppe aus Hüttwilen für das Finale qualifiziert. (mc/pg)