Ypsomed wächst im ersten Semester weiter – Verkauf von Diabetes Care

Burgdorf – Das Medizinaltechnik-Unternehmen Ypsomed hat im ersten Semester des Geschäftsjahres 2024/25 (per Ende September) beim Umsatz und operativen Gewinn weiter zugelegt. Gleichzeitig kündigt das Unternehmen an, sein Diabetes-Care-Geschäft verkaufen zu wollen.

Der Umsatz kam bei 324,0 Millionen Franken zu liegen, wie Ypsomed am Mittwoch mitteilte. Bereinigt um den Effekt aus dem Verkauf seines Geschäfts mit Pen-Nadeln und Blutzuckermessgeräten an die italienische MTD ergibt sich für die fortgeführten Geschäftsbereiche ein Umsatz von 308,1 Millionen, was einem Plus von annähernd 30 Prozent entspricht.

Das Geschäft mit den Pens sowie den Autoinjektoren legte weiter zu. Entsprechend stieg der Umsatz der Sparte Delivery Systems in den ersten sechs Monaten um knapp 25 Prozent auf 220,3 Millionen Franken.

Das Segment Ypsomed Diabetes Care (YDC) erzielte einen Umsatz von 98,1 Mio. (Vorjahr: 72,6 Mio.). Bereinigt um den Verkauf des Geschäftsbereichs Pen-Nadeln und BGM wurde in den fortgeführten Geschäftsbereichen ein Wachstum von 51,3 Prozent auf 82,3 Millionen erzielt.

Gewinnschwelle bei Diabetes im Q4 erwartet

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, erfordere der langfristiger Erfolg in der Diabetesversorgung eine klare patienten- und marketingorientierte Kultur sowie spezifische Kompetenzen und Prozesse. Ypsomed Diabetes Care werde als eigenständige Organisation in der Lage sein, geographisch weiter zu expandieren und das innovative Produktangebot weiter auszubauen. «Ypsomed erwartet, dass das Diabetes Care-Geschäft im vierten Quartal des laufenden Geschäftsjahres die Gewinnschwelle erreichen wird.»

Auch beim Gewinn legte das Medizinaltechnik-Unternehmen im ersten Semester weiter zu. Das Betriebsergebnis (EBIT) der fortgeführten Geschäftsbereiche kletterte auf 65,3 Millionen Franken nach 45,5 Millionen im Vorjahreszeitraum.

Die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten hat Ypsomed damit weitestgehend übertroffen. Lediglich der Reingewinn fiel mit 32,6 Millionen Franken klar tiefer als von Analysten erwartet aus.

Für das laufende Geschäftsjahr 2024/25 zeigt sich das Medizinaltechnik-Unternehmen weiterhin zuversichtlich. Beim Umsatz wird für das fortgeführte Geschäft ein Wachstum von rund 25 Prozent erwartet. Beim EBIT peilt Ypsomed ohne die Einmaleffekte aus dem Verkauf des Pen-Nadelgeschäfts einen Betriebsgewinn von rund 140 Millionen Franken an. (awp/mc/pg)