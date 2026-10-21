Zehnder liquidiert Gemeinschaftsunternehmen und bündelt Produktion in China

Gränichen – Der Raumklimaspezialist Zehnder stellt sein China-Geschäft neu auf und schliesst den Standort in Dachang nahe Peking. Zehnder werde das mit dem Minderheitspartner BBMG Corporation betriebene Gemeinschaftsunternehmen Zehnder China Indoor Climate liquidieren, teilte die Gruppe am Mittwoch mit.

Im Zuge der Schliessung der Lüftungsgerätefabrik in Dachang werden laut Zehnder rund 80 Stellen abgebaut, 30 davon in der Verwaltung und 50 in der Produktion. Das Unternehmen erwartet einen Restrukturierungsaufwand in Höhe von rund 8,0 Millionen Euro, wovon rund 3,0 Millionen liquiditätswirksam sein sollen. Die jährlichen Kosteneinsparungen beziffert Zehnder bei rund 1,5 Millionen.

Mit dem Umbau reagiert Zehnder laut der Mitteilung auf die veränderten Marktbedingungen im chinesischen Immobiliensektor. Die Ziele der Massnahmen seien, die Profitabilität nachhaltig zu verbessern und das China-Geschäft zukunftsfähig aufzustellen. Die dortigen Aktivitäten bündelt die Gruppe künftig im zweiten Gemeinschaftsunternehmen in Pinghu nahe Shanghai.

In China will sich Zehnder künftig auf Wohnraumlüftung, Wärmetauscher, leichte gewerbliche Lüftungssysteme, Klimalösungen für Passivhäuser sowie den Export nach Südost- und Ostasien konzentrieren. Das profitable Wärmetauscher-Geschäft der 2021 übernommenen Tochter Fortuneway bleibt unverändert. Im Asien-Pazifik-Raum erzielte Zehnder 2025 einen Umsatz von 26,7 Millionen Euro, wie es weiter hiess. (awp/mc/ps)