Zehnder schreibt 2025 wieder einen Gewinn

Gränichen – Die auf Raumklima spezialisierte Zehnder Group hat im vergangenen Jahr die Margen deutlich verbessert und auch wieder einen Gewinn geschrieben. Die Dividende wird erhöht. Beim Ausblick hält sich das Management noch bedeckt.

Unter dem Strich schrieb Zehnder 2025 einen Gewinn von 47,8 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dies, nach einem Verlust von 2,4 Millionen im Vorjahr. Damals waren noch Restrukturierungskosten und Wertberichtigungen ins Gewicht gefallen.

Der Betriebsgewinn EBIT vervielfachte sich auf 63,4 Millionen Euro (VJ: 14,1 Mio). Die dazugehörige Marge verbesserte sich auf 8,3 Prozent nach zuvor 2,0 Prozent.

Den Aktionärinnen und Aktionären will der Verwaltungsrat nun eine höhere Dividende von 1,40 Franken je Aktie bezahlen nach 1,00 Franken im Vorjahr.

Mit den Zahlen lag das Unternehmen ausser bei der Dividende leicht unter den Schätzungen der von AWP befragten Analysten.

Leicht positive Entwicklung erwartet

Grund für das Plus waren vor allem auch deutlich höhere Verkaufsvolumen. Wie Mitte Januar gemeldet, kletterte der Umsatz um 7,8 Prozent auf 760,7 Millionen Euro. Gleichzeitig fielen keine so hohen Kosten mehr an wie im Vorjahr, als Zehnder unter anderem ein Werk geschlossen hatte.

Im laufenden Jahr erwartet das Management eine «insgesamt leicht positive Entwicklung der Bauaktivitäten». Ausserdem soll sich die Nachfrage nach energieeffizienten Raumklimalösungen weiter gut entwickeln. Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung sowie geopolitische Spannungen könnten den Geschäftsgang allerdings beeinflussen.

Einen konkreten Ausblick wird das Unternehmen mit den Halbjahreszahlen veröffentlichen. Die Mittelfristziele bestätigte Zehnder derweil. Demnach strebt die Gruppe ein durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum von rund 5 Prozent sowie eine EBIT-Marge vor Einmaleffekten zwischen 9 und 11 Prozent an.

Generationenwechsel im Verwaltungsrat

Aussserdem schlägt der Verwaltungsrat Mara Zehnder als neues Mitglied des Verwaltungsrats vor. Ihre Nominierung sei Teil des «mittelfristig bevorstehenden Generationenwechsels bei der Aktionärsfamilie Zehnder», heisst es in der GV-Einladung. Urs Buchmann stellt sich demnach nicht mehr zur Verfügung, alle anderen Verwaltungsratsmitglieder kandidieren erneut. (awp/mc/ps)