Zehnder steigert 2025 Umsatz dank Lüftungsgeschäft

Gränichen – Die auf Raumklima spezialisierte Zehnder Group hat 2025 Jahr wie erwartet mehr umgesetzt. Gestützt wurde das Wachstum weiterhin vom Lüftungssegment, während das Heizungsgeschäft unter einer schwachen Renovierungstätigkeit litt.

Insgesamt verbuchte Zehnder im vergangenen Jahr einen Umsatz von 760,7 Millionen Euro und damit um 8 Prozent mehr als im Vorjahr, hiess es in einer Mitteilung vom Freitag. Organisch habe das Plus 7 Prozent betragen.

Zehnder profitierte laut der Mitteilung von einer höheren Nachfrage beim Lüftungsgeschäft in allen wichtigen Märkten, unter anderem aufgrund neuer Bauvorschriften. Die im Juli 2024 abgeschlossene Akquisition von Siber in Spanien steuerte 3 Prozent zum Gesamtumsatz bei.

Damit übertraf die Gruppe die Erwartungen der Analysten hinsichtlich Gesamtumsatz und Lüftungsumsatz, beim Geschäft mit Heizkörpern lag sie allerdings leicht darunter.

Lüftungsgeschäft weiterhin Treiber

Im Lüftungssegment verzeichnete Zehnder laut Mitteilung in der zweiten Jahreshälfte erneut ein Umsatzplus von 14 Prozent. Im Gesamtjahr nahmen die Erlöse organisch um 15 Prozent auf 501,7 Millionen Euro zu. Der Anteil des Lüftungsgeschäfts am Konzernumsatz stieg damit auf 66 Prozent, ein Plus von 6 Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahr.

Wachstum verzeichnete Zehnder auch in der Region EMEA, insbesondere im Vereinigten Königreich, in den Niederlanden und in Polen, sowie in Nordamerika, wo der Marktanteil in Kanada gesteigert werden konnte. Der Bausektor in Asien-Pazifik entwickelte sich dagegen weiterhin schwach.

Das Heizkörpersegment, das rund 34 Prozent des Gesamtumsatzes ausmacht, entwickelte sich weiterhin rückläufig. Dieses nahm im Berichtsjahr organisch um 5 Prozent auf 259,0 Millionen Euro ab. Belastend wirkten geringere Renovierungsaktivitäten sowie eine stärkere Nachfrage nach preisgünstigeren Produkten, hiess es.

Ihren vollständigen Jahresabschluss wird die Gruppe am 26. Februar 2026 veröffentlichen. (awp/mc/pg)