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Zimmer Biomet plant Abbau von bis zu 580 Jobs in Winterthur
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Zimmer Biomet plant Abbau von bis zu 580 Jobs in Winterthur

Zimmer Biomet plant Abbau von bis zu 580 Jobs in Winterthur
Künstliches Kniegelenk aus der Produktion von Zimmer Biomet. (Bild: Zimmer Biomet)
Von moneycab

Winterthur – Hiobsbotschaft für die Mitarbeitenden des US-Medizintechnikkonzerns Zimmer Biomet in Winterthur: Im Zuge einer Umstrukturierung der Produktion könnten am Standort bis zu 580 der 730 Stellen wegfallen, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Zimmer-Biomet ist seit 2003 im Besitz des Standorts. Der US-Konzern hatte damals die Firma Centerpulse gekauft, die ihre Wurzeln in der ehemaligen Medizinaltechniktochter des Sulzer-Konzerns hatte. Diese war für ihre künstlichen Knie- und Hüftgelenke bekannt. «Wir sind uns der Bedeutung des Standorts Winterthur, seiner langjährigen Tradition und des wichtigen Beitrags unseres Teams vor Ort sehr bewusst», lässt sich Zimmer-Biomet-Managerin Elizabeth Gauthier zitieren.

Der Abbau sei aber noch nicht in Stein gemeisselt, betonte eine Firmensprecherin gegenüber der Nachrichtenagentur AWP auf Anfrage. Es sei erst ein Konsultationsverfahren gestartet worden. (awp/mc/ps)

Zimmer Biomet

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