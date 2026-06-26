Zollverhandlungen: Parmelin reist kommende Woche in die USA

Bern – Für Wirtschaftsminister Guy Parmelin naht kommende Woche der Moment der Wahrheit, wie die Tamedia-Zeitungen schreiben. In der Washingtoner Hitze treffe er Trumps Handelsbeauftragten Jamieson Greer, um über die Zukunft der US-Zölle zu verhandeln.

Da in den USA die gesetzliche Grundlage für die aktuellen Tarife am 23. Juli auslaufe, müsse Parmelin für die Schweizer Exportwirtschaft eine Anschlusslösung sichern. Die im Herbst notfallmässig vereinbarte Obergrenze von 15 Prozent dürfe nicht fallen, so die Zeitung.

In Bern sorge der Termin für Anspannung. 2025 hatte der US-Präsident Donald Trump die damalige Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter in einem Telefonat beschimpft und Zölle von 39 Prozent verhängt. Es sei nun die Frage, ob die Schweiz diesmal besser gewappnet ist gegen die Launen von Trump. (awp/mc/pg)