Zur Rose wird ab heute unter neuem Namen DocMorris (DOCM) gehandelt

Frauenfeld – Die Aktien der Versandapotheke Zur Rose werden ab dem heutigen Handelstag an der Schweizer Börse SIX unter den neuen Namen DocMorris bzw. dem neuen Tickersymbol DOCM (vormals ROSE) gehandelt. Die Aktionäre hatten an der Generalversammlung vom 4. Mai der Umfirmierung von Zur Rose auf DocMorris AG zugestimmt.

Hintergrund ist der Verkauf des ganzen Schweizer Geschäftes an die Migros, der vor einer Woche abgeschlossen wurde. Die Migros-Tochter Medbase hat dabei alle in der Schweiz operativen Einheiten mit sämtlichen Mitarbeitern übernommen, nicht aber die Betriebsliegenschaften. Gemäss früheren Angaben bezahlte die Migros rund 360 Millionen Franken für den Kauf. (awp/mc/ps)