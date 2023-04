Zwei Tickets zu gewinnen für «The Sound of Hans Zimmer & John Williams» in der Tonhalle Zürich

Zürich – Selbst in Hollywood wird Soundtrack-Spezialisten nicht viel Zeit eingeräumt, um die frisch geschnittenen Kinobilder in das passende orchestrale Gewand zu kleiden. Und doch sind es oft gerade die Komponisten, die einem Film zur Unsterblichkeit verhelfen – mit genialen melodischen Einfällen und einem untrüglichen Gespür für Emotion und Dramatik. John Williams und Hans Zimmer heissen die beiden grossen Klangzauberer unserer Tage, die Generationen von Kinofans Gänsehaut und Glücksgefühle bescherten, deren Melodien jeder kennt.

Über 50 Mal wurde allein Williams für einen Oscar nominiert und selbstverständlich standen die beiden Galionsfiguren der Filmsymphonik auch jüngst wieder auf der prominenten Liste. Just in diesem Jahr erhielt Hans Zimmer die begehrte Trophäe für seinen Soundtrack zu «Dune». Beide Komponisten verfügen über eine ureigene Tonsprache, deren stilistische Bandbreite dennoch schier keine Grenzen kennt und neue Massstäbe setzt. All die vielen Ohrwürmer und markanten Themen lässt das Filmmusikspektakel «The Sound of Hans Zimmer & John Williams» in einem wahren Fest der Klangfarben erstrahlen.

Erleben Sie nach dem Erfolg der letzten Jahre das komplett neue Programm 2023. Musik aus «The Lion King», «Harry Potter», «Gladiator», «Star Wars», «Schindler’s List», «Dune», «Jurassic Park», «Pirates of the Caribbean», «Indiana Jones» u. v. a.

Tonhalle Zürich, Grosse Tonhalle, Mittwoch, 3. Mai 2023, 19.30 Uhr

21st Century Orchestra & Chorus, Ludwig Wicki, LeitungMichèle Schönbächler, Moderation