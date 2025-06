Linkin Park sagen Konzert in Bern wegen Krankheit ab

Bern – Am Freitagabend hätte die Nu-Metal-Band Linkin Park in Bern auftreten sollen. Die US-amerikanische Gruppe sagte nun am Freitagnachmittag das Konzert in der Festhalle Bern kurzfristig ab.

Grund für die Absage sei die Erkrankung eines Bandmitgliedes, wie Live Nation mitteilte. Fans, die an diesem Freitag auf dem Bernexpo-Areal die Alternative-Rock-Gruppe erleben wollten, würden nächstes Jahr auf ihre Kosten kommen: Laut der Mitteilung wird das Konzert im Rahmen der Europatournee 2026 nachgeholt.

June 20, 2025 | BERNEXPO – Bern, Switzerland. pic.twitter.com/rvDDv9Sb4m — LINKIN PARK (@linkinpark) June 20, 2025

Fans verpassen somit am Freitag die Möglichkeit, die US-amerikanische Formation mit der neuen Frontsängerin Emily Armstrong zu erleben. (awp/mc/pg)