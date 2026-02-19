CSEM fokussiert in Schwyz auf Digitalisierung, KI und Robotik

Neuenburg / Seewen SZ – Das Technologie-Innovationszentrum CSEM ist jetzt auch im Kanton Schwyz präsent. Der neue Standort in Seewen wurde am 18. Februar offiziell eröffnet. Dort liegt der Fokus auf Digitalisierung, Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik.

Das Schweizer Zentrum für Elektronik und Mikrotechnik, kurz CSEM, hat sich nun auch im Kanton Schwyz angesiedelt. Der neue Forschungs- und Entwicklungsstandort an der Bahnhofstrasse 92 in Seewen wurde am 18. Februar offiziell eingeweiht. In einer Mitteilung der Staatskanzlei wird dies als Meilenstein bezeichnet. Der Kanton habe dafür die Weichen gestellt, um den Bildungs- und Forschungsstandort zu stärken. „Entscheidend ist, dass die Lösungen vor Ort entstehen, im Austausch mit den Betrieben“, wird Regierungsrätin Petra Steimen-Rickenbacher zitiert. „Damit wird nicht nur die Innovationskraft gestärkt, es werden langfristig auch hochwertige Arbeitsplätze in der Region gesichert.“

Mit dem neuen Standort Schwyz stellt das Forschungszentrum für KMU den direkten Zugang zu Schlüsseltechnologien sicher, mit einem besonderen Fokus auf Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Robotik. Die thematische Ausrichtung orientiert sich den Angaben zufolge am aktuellen Bedarf der Industrie in der Region und schafft neue Anknüpfungspunkte für gemeinsame Innovationsprojekte. Dabei fördert der Austausch mit Unternehmen vor Ort praxisnahe Entwicklungen und erleichtert die Überführung von Forschungsergebnissen in marktfähige Lösungen. Gleichzeitig bietet jeder Standort Zugang zum gesamten Technologie-Portfolio von CSEM und damit zum Wissen von mehr als 650 Expertinnen und Experten.

Die besondere Stärke des CSEM liegt in der Verbindung von angewandter Forschung mit den Anforderungen der Industrie. „Das Technologie-Innovationszentrum positioniert sich gezielt zwischen Grundlagenforschung, Technologietransfer und industrieller Umsetzung und schliesst damit eine wichtige Lücke im Schweizer Innovationssystem“, wird Vincent Revol zitiert, der Mitglied der CSEM-Geschäftsleitung und deren Vizepräsident der Bereiche Industrie 4.0 und Life Sciences ist. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)