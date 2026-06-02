Edisun Power übernimmt Geschäft der Smartenergy Group

Wollerau SZ – Edisun Power übernimmt die Geschäftsaktivitäten der Smartenergy Group. Der Betreiber von Solaranlagen in ganz Europa benennt sich zu Smartenergy AG um und verlegt seinen Sitz von Zürich nach Wollerau.

Die börsenkotierte Edisun Power Europe AG übernimmt die Geschäftsaktivitäten der Smartenergy Group AG mit Sitz in Wollerau. Sie benennt sich selbst in Smartenergy AG um und verlegt ihren Sitz von Zürich nach Wollerau. Die Generalversammlung der Edisun Power AG hat am 29. Mai laut dem Beschlussprotokoll entsprechenden Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt.

Die Generalversammlung hat dafür auch einer Kapitalerhöhung von derzeit 34,4 Millionen auf künftig maximal 94,9 Millionen Franken zugestimmt. Ausschliesslich die bisherigen Aktionäre der Smartenergy Group AG und der zugehörigen Smartenergy Invest AG haben das Recht, die neuen Aktien zu erwerben.

Die 1997 gegründete Edisun will laut einer Mitteilung mit der Übernahme zum globalen Marktführer grüner Energielösungen für Rechenzentren, Stromnetzen und Transportwesen aufsteigen. Sie betreibt in Europa Solaranlagen mit einer Leistung von 104‘736 Kilowattpeak. Die mit Abstand grössten Anlagen befinden sich in Portugal: Das 2020 ans Netz gegangene Projekt Mogadouro verfügt über eine Leistung von 48‘989 Kilowattpeak, das 2022 ans Netz gegangene Projekt Betty in Bemposta über 23‘400 Kilowattpeak.

Die 2011 gegründete Smartenergy investiert in erneuerbare Energien und verwandte Projekte. Dazu gehören auch Projekte zur Umwandlung erneuerbarer Energien in Treibstoffe und Wasserstoff.

Beide Unternehmen wiesen schon bisher Überschneidungen im Verwaltungsrat und im Management auf. So präsidiert Horst Mahmoudi den Verwaltungsrat sowohl der bisherigen Smartenergy Group AG als auch der Edisun Power Europe AG. (Schwyz Next/CE/mc/ps)