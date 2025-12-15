Evolve Fuels und Burckhardt kooperieren bei nachhaltigen Energieträgern

Wollerau SZ/Winterthur – Evolve Fuels und Burckhardt Compression haben eine strategische Partnerschaft vereinbart. Das Portfoliounternehmen von Smartenergy und der Kompressorenhersteller wollen ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt für nachhaltige Treibstoffe stärken.

Die Evolve Fuels AG mit Sitz in Wollerau und die Burckhardt Compression AG in Winterthur wollen bei der Entwicklung von Projekten der Herstellung von Energieträgern und Treibstoffen mit Hilfe von erneuerbaren Energien zusammenarbeiten. Dazu haben sie laut einer Mitteilung eine strategische Partnerschaft vereinbart.

Die beiden Unternehmen legen die Schwerpunkte dabei auf Synergien in der Projektentwicklung und auf die Integration von Burckhardts Kompressionslösungen in das entsprechende Portfolio von Evolve. Sie wollen mit zuverlässigen und langlebigen Komponenten ihre Wettbewerbsfähigkeit auf dem Markt für nachhaltig produzierte Energieträger und Treibstoffe erhöhen. Sie stützen sich dabei auf das globale Servicenetzwerk von Burckhardt.

Evolve Fuels ist ein Unternehmen der SMARTENERGY Group AG in Wollerau und ist auf grünen Wasserstoff und nachhaltige Energieträger spezialisiert. „Diese Zusammenarbeit stärkt unser Engagement, ein globales, kohlenstoffneutrales Kraftstoff-Ökosystem aufzubauen. Gemeinsam mit Burckhardt Compression werden wir die industrielle Hochskalierung von grünem Wasserstoff und nachhaltigen Flugkraftstoffen beschleunigen“, wird Horst H. Mahmoudi, CEO & Executive Chairman der SMARTENERGY Group AG, in der Mitteilung zitiert.

Fabrice Billard unterstreicht die Bedeutung der Zusammenarbeit. „Durch diese strategische Zusammenarbeit mit Evolve und Smartenergy unterstützen wir nicht nur, sondern beschleunigen die Entwicklung einer wirklich nachhaltigen Industrie“, wird der CEO der Burckhardt Compression AG in der Mitteilung zitiert. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc)