Octapharma führt Finanzierung für Abram Scientific

Lachen SZ/Menlo Park – Octapharma hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde für Abram Scientific angeführt. Das kalifornische Unternehmen will mit den 11,75 Millionen Dollar seine Plattform CoagCare skalieren, die der Diagnostik und Therapie von Störungen bei der Blutgerinnung dient.

Octapharma mit Sitz in Lachen hat eine Serie-A-Finanzierungsrunde für das in Menlo Park im US-Bundesstaat Kalifornien ansässige Unternehmen Abram Scientific angeführt. Wie es in einer Mitteilung heisst, waren neben dem Schwyzer Pharmaunternehmen weitere bestehende und neue Investoren, darunter die University of Colorado Anschutz, beteiligt. Mit dem frischen Kapital will Abram Scientific seine Plattform CoagCare zur Diagnostik und Therapie von Blutgerinnungsstörungen skalieren. Das System soll dabei ein klinisches Stadium und eine Zulassung der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA (Food & Drug Administration) erreichen.

Bei CoagCare handelt es sich um ein tragbares Diagnosesystem von Blutgerinnungsstörungen. Es liefert mittels eines Einwegtests Informationen zur Hämostase. Alle Informationen zu Blutgerinnungsphasen werden innert zehn Minuten geliefert. Das System eignet sich zum Einsatz im Rettungsdienst, so in Krankenfahrzeugen oder Hubschraubern.

„Unsere Mission ist es, CoagCare in die Lage zu versetzen, lebensrettende Therapien und Transfusionen so zu beurteilen, dass der Patient die richtige Therapie zum richtigen Zeitpunkt und in der richtigen Dosierung erhält“, sagte Abhishek Ramkumar, CEO und Gründer von Abram Scientific. „Unsere Zusammenarbeit mit Octapharma und der University of Colorado stellt sowohl die Finanzierung als auch die strategische Expertise bereit und ermöglicht es uns, schneller und effizienter zu agieren.“

Flemming Nielsen, Präsident von Octapharma USA, zeigt sich überzeugt, dass CoagCare es Ärzten erlaubt, schnell die richtigen Therapien anzusetzen und somit wichtige Fortschritte bei nationalen und internationalen klinischen Richtlinien zu entwickeln. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE)