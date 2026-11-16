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Outdoor Media gründet mit Weischer.OOH neuen Anbieter von Aussenwerbung
Schwyz Wirtschaft & Politik

Outdoor Media gründet mit Weischer.OOH neuen Anbieter von Aussenwerbung

Outdoor Media gründet mit Weischer.OOH neuen Anbieter von Aussenwerbung
Koni Künzli (links), Geschäftsführer von Outdoor Media, und Tobias Hefele (rechts), CEO von Weischer.OOH. (Foto: Weischer.OOH)
Von moneycab

Wollerau SZ/Zürich/Hamburg – Die Outdoor Media AG mit Sitz in Zürich und die deutsche Weischer.OOH aus Hamburg haben die Gründung eines neuen Unternehmens vereinbart. Wie aus einer Mitteilung hervorgeht, soll die in Wollerau ansässige Weischer.OOH Schweiz AG den gesamten Schweizer Markt für Aussenwerbung abdecken.

Die Outdoor Media ist seit etwa 25 Jahren im Schweizer Aussenwerbemarkt tätig. Dabei hat das Unternehmen viele relevante Erkenntnisse in der Deutschschweiz, der französischsprachigen Schweiz und im Tessin gewonnen. Viele Kampagnen wurden an ortsübliche Gegebenheiten angepasst. Von diesem Wissen will das neue Unternehmen Weischer.OOH Schweiz profitieren. Der deutsche Partner steuert dazu Planungsmethodik, Datenpartnerschaften und Technologie bei und richtet diese gezielt auf die Bedingungen des Schweizer Marktes aus.

«Werbeauftraggeber in der Schweiz wünschen sich eine Beratung, die den ganzen Markt im Blick hat und an kein bestimmtes Inventar gebunden ist. Genau dafür stehen wir. Wir planen für unsere Kunden nicht nach ,mehr ist besser‘, sondern mit der besten Qualität am richtigen Ort», wird Roger Baur, Geschäftsführer der Weischer.OOH Schweiz AG, in der Mitteilung zitiert. Persönliche Ansprechpartner und langfristige Kundenbeziehungen sollen eine hohe Qualität der Aussenwerbung sichern. Das neue Unternehmen wird seine Tätigkeit am 1. Januar 2027 aufnehmen. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE)

Outdoor Media
Weischer.OOH
Weischer.OOH Schweiz

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