Basler Fitnesscenter GYYM bietet jetzt Neuro Gym von Dividat an

Feusisberg SZ/Basel – Im Fitnesscenter GYYM Basel kommt neu das Dividat Neuro Gym zum Einsatz. Das Trainings- und Testsystem des Schwyzer Medtech-Unternehmens Dividat wurde mit der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich entwickelt und stärkt die neuromuskuläre Verbindung.

Das GYYM Basel, eines der grössten Fitnesscenter der Schweiz, bietet neu das Neuro Gym-Gerät an. Wie dessen Entwickler, das in Feusisberg ansässige Medtech-Unternehmen Dividat, mitteilt, rücken damit Fitness und Physiotherapie „näher zusammen als je zuvor“.

Das Neuro Gym verbindet Training mit Diagnostik. Den Angaben zufolge wird GYYM sowohl für Therapiezwecke als auch für das gezielte Training von Reaktion, Gleichgewicht und Bewegungskontrolle eingesetzt. Statt subjektiver Einschätzung stünden damit jetzt evidenzbasierte Methoden, präzise messbare Fortschritte und neuromuskuläres Training im Fokus, so Dividat.

Dividat ist eine Ausgliederung der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETH). Neuro Gym wurde in Zusammenarbeit mit der ETH entwickelt und basiert auf wissenschaftlicher Evidenz. Mit 20 integrierten Sensoren ermöglicht das Trainingsgerät eine Vielzahl an präzisen Messungen und Tests, darunter Gleichgewichtstests, Reaktionstests, kognitive Tests und Sprunganalysen.

„Der Dividat ist für uns die ideale Ergänzung im Fitnesstraining und in der Physiotherapie“, wird Clubmanager Alessandro Biassoni Schmitz zitiert. „Er kombiniert körperliche Leistung und kognitive Anforderungen in einem modernen, hochwirksamen Trainingsansatz.“ (Quelle: Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE)