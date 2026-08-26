Swiss Fair Trade nominiert 23 Akteure für Fair Fashion Award

Zürich – Swiss Fair Trade hat die Longlist für den diesjährigen Fair Fashion Award veröffentlicht. In der Kategorie Aufstrebend sind 17 Organisationen, Projekte und Unternehmen nominiert, in der Kategorie Etabliert sechs. Im Fokus steht in diesem Jahr das Motto „Gegen Ausbeutung, für faire Arbeit“.

Swiss Fair Trade hat für den Fair Fashion Award 2026 insgesamt 23 etablierte und aufstrebende Textilunternehmen, -organisationen und -projekte nominiert. Entsprechend dem diesjährigen Schwerpunktthema Faire Arbeit zeigen sie alle unterschiedliche Wege, Verantwortung für Menschen zu übernehmen, die Kleidung herstellen.

Aus dieser sogenannten Longlist wählt die Jury die Finalisten für das Finale am 21. Oktober aus. Die Gewinner der beiden Kategorien erhalten je 20’000 Franken Preisgeld sowie Beratungsleistungen von Branchenfachleuten im Wert von 3000 Franken.

Zu den nominierten etablierten Unternehmen zählen GREIFF (Bamberg), das die Qualität seiner Berufskleidung mit Fairness und Nachhaltigkeit verknüpft, L-SHOP Team (Dättwil AG) mit seinen Produkten aus Fairtrade Certified Cotton, Mammut (Seon AG) und die naturaline-Allianz von Coop (Basel), Remei (Rotkreuz ZG) und dessen bioRe-Stiftung mit ihrem besonderen Augenmerk auf die Menschenrechte entlang der gesamten globalen Lieferkette, Odlo (Hünenberg ZG) wegen der transparenten Lohnstruktur für seine Base Layer-Produktion und VAUDE (Sarnen OW) wegen seines intensiven Engagements für faire Arbeitsbedingungen in der gesamten Lieferkette.

Aufstrebende Textilunternehmen wie Maya Seyferth (Zürich, Tblissi), Moya Kala (Sarnen, Bulgarien), POPLIN PROJECT (Zürich, Westafrika) und Rework (Bern, Indien, Thailand) produzieren ganz oder teilweise im Ausland, nehmen dort jedoch direkt Einfluss auf Arbeitsbedingungen und Löhne, stärken lokale Betriebe und sichern den Beteiligten ein faires Einkommen. Nikin (Aarau) pflanzt für jedes seiner Produkte einen Baum in Aufforstungsprojekten und Round Rivers (Zürich) stellt aus selbst gesammelten PET-Abfällen aus der Limmat Bademode und Winterjacken her.

Stephanie Bircher (La Tour-de-Peilz, VD) kooperiert für einzelne Produktionsschritte ihres natürlichen und abfallfreien Textildrucks mit sozialen Betrieben. Und WE ARE ZRCL (Schwyz) setzt bei seiner zirkulären Streetwear auf Schweizer Wertschöpfung und nennt faire Arbeit ausdrücklich als Teil seiner Mission. Ausserdem sind in der Kategorie Aufstrebend This is sheep (Lenzerheide GR), Tarzan (Basel), Storyfabrics (Zürich), Solk (Zug), Social Fabric (Zürich), Neutral (Kopenhagen), Majik Noir (Vevey VD), Finkhof (Bad Wurzach), und Carpasus (Zürich) nominiert. (Schwyz Next/CE)