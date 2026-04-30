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Zühlke übernimmt nxt digital und baut Digitalgeschäft aus
Schwyz Wirtschaft & Politik

Zühlke übernimmt nxt digital und baut Digitalgeschäft aus

Zühlke übernimmt nxt digital und baut Digitalgeschäft aus
Gregor Bieler, Group CEO Zühlke. (Foto: Zühlke)
Von moneycab

Schlieren ZH / Pfäffikon SZ – Der IT-Dienstleister Zühlke hat den auf digitale Transformation im Finanzsektor spezialisierten Berater nxt digital übernommen. Die Unternehmen wollen gemeinsam wachsen, insbesondere im Versicherungsbereich.

Der Schlieremer Innovationsdienstleister Zühlke übernimmt die nxt digital AG mit Sitz in Pfäffikon und integriert das Unternehmen in sein bestehendes Angebot. Nxt digital bleibt gemäss einer Mitteilung eine eigenständige Einheit und erhält den Zusatz nxt, part of Zühlke Group.

Mit der Übernahme will Zühlke seine Kompetenzen in den Bereichen digitale Transformation und Innovation ausbauen. „Durch die Kombination von strategischer Beratung mit unserer starken Engineering- und Umsetzungsexpertise schaffen wir noch mehr Mehrwert und messbaren Impact für unsere Kunden”, wird Gregor Bieler, CEO der Zühlke Group, zitiert.

Die beiden Unternehmen arbeiten seit 2024 zusammen und wollen nun auch die gemeinsame Expansion vorantreiben, insbesondere im Versicherungsbereich. „Der Zusammenschluss ermöglicht es uns, unsere Beratungskompetenz auf einer breiten Plattform zu skalieren und neue Chancen zu erschliessen”, so Fabian Lötscher, Founding Partner bei nxt digital. (Amt für Wirtschaft Kanton Schwyz/CE/mc/ps)

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