CARE holt L.A. Kings-Spieler Kevin Fiala als Investor und Botschafter an Bord

Zürich/Miami – Nach Fussball-Nationaltorhüter Yann Sommer ist der Schweizer NHL-Spieler Kevin Fiala der zweite Spitzensportler, der finanziell in CARE investiert. Als US-Markenbotschafter für das evidenzbasierte Präventivmedizin-Startup wird Fiala auch die geplante Expansion von CARE auf dem US-Markt unterstützen.

Spitzensportler wissen, wie wichtig Prävention für die Aufrechterhaltung von Spitzenleistungen ist. Dank des Schweizer Health-Tech-Startups CARE steht die evidenzbasierte Präventivmedizin nicht mehr nur Profisportlern zur Verfügung, sondern allen, die ihre Gesundheit verbessern wollen.

Expansion in die USA

Anfang 2023 eröffnete CARE seinen ersten Store in Zürich und konnte nach nur sechs Monaten einen jährlich wiederkehrenden Umsatz von einer Million Dollar generieren. Nach dem erfolgreichen Start in der Schweiz bereitet sich das Unternehmen nun auf die Expansion in die USA vor. Der erste US-Store soll im Januar 2024 in Miami eröffnet werden.

Um die Umsetzung seiner ehrgeizigen Pläne zu unterstützen, hat CARE kürzlich die Ernennung des ehemaligen Technogym U.S. Managing Director Kay Oswald zum CEO bekannt gegeben. Mit der Verpflichtung von Kevin Fiala als Markenbotschafter hat sich das Schweizer Unternehmen nun auch die Unterstützung einer prominenten Stimme aus dem US-Profisport gesichert.

Zahl der Mitglieder in den USA soll bis 2024 auf 5000 steigen

Bis Ende 2024 plant CARE, weitere Standorte in den USA zu eröffnen, so dass die Zahl der Mitglieder auf 5000 steigen dürfte. (mc/pg)

Das Health-Tech-Startup CARE bietet Dienstleistungen im Bereich der evidenzbasierten Präventivmedizin an. Es führt detaillierte Check-ups durch und ermöglicht den Kunden, die über die CARE App gesammelten Daten auf intuitive Weise zu verfolgen und zur Optimierung der eigenen Gesundheit zu nutzen. CARE wurde Ende 2022 von den Unternehmern Ertan Wittwer (Bestsmile, Hair & Skin) und Ion Haab in der Schweiz gegründet. Der erste Schweizer Store wurde im Frühjahr 2023 in Zürich eröffnet. Weitere Filialen sind geplant, der erste US-Store soll Anfang 2024 eröffnet werden. Das Startup beschäftigt derzeit rund 50 Mitarbeiter in der Schweiz und in den USA, darunter Fachärzte und Gesundheitswissenschaftler, die sich auf Prävention spezialisiert haben.