Carvolution kooperiert mit Mobilezone

Bannwil – Der Auto-Abo-Anbieter Carvolution kooperiert mit dem Telekommunikationsspezialisten und Abo-Anbieter Mobilezone.

Carvolution gewinnt gegenüber dem Autokauf und dem Leasing laufend an Beliebtheit. Dabei wird die Zielgruppe immer vielfältiger, weshalb sich Carvolution entschieden hat, den Schritt von der digitalen in die physische Welt zu machen. In ausgewählten Mobilezone-Stores wird das eigene Auto im Abo den Kundinnen und Kunden näher gebracht, erklärt und verkauft.

Kundinnen und Kunden können mit ihrem Auto von Carvolution so flexibel unterwegs sein, wie sie möchten. Carvolution bietet mit dem Angebot des Auto-Abos viel Flexibilität in Bezug auf die Dauer des Abos, das Kilometerpaket oder das Auto selbst. Nun ist auch die Wahl des Ortes flexibel, wo Kundinnen und Kunden das Auto-Abo abschliessen möchten. Sei dies online oder offline. (mc/pg)