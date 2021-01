Carvolution und evpass spannen zusammen und werden erhöhter Elektroauto-Nachfrage gerecht

Bannwil – Zwei Pioniere spannen im Namen der Elektromobilität zusammen. Während evpass die von Green Motion betriebene grösste Ladeinfrastruktur der Schweiz darstellt, ist Carvolution der grösste Auto-Abo-Anbieter hierzulande. In gemeinsamer Sache schaffen sie nicht nur ein einzigartiges Kundenerlebnis, sondern wollen auch aktiv die Elektromobilität fördern und dessen Akzeptanz bei der Bevölkerung weiter erhöhen.

Die Prognosen für den Schweizer Elektroauto-Markt sind gut. Im Jahr 2021 sollen allein über 200 neue Modelle auf den europäischen Markt kommen und die Schweiz folgt diesem Trend. Denn wie sich herausstellt, werden die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer in den nächsten ein bis zwei Jahre wahrscheinlich ein Elektroauto erwerben. Auch der Auf- und Ausbau von Ladeinfrastrukturen schreitet mit grossen Schritten voran.

Bei Carvolution kann jede und jeder preiswert und ohne finanzielles Risiko ein eigenes Elektroauto fahren, deshalb sind diese Autos beim jungen Startup besonders beliebt. Um diesen Trend weiterhin zu fördern, verschenkt Carvolution deshalb neu all ihren Elektroautofahrerinnen und -fahrer eine kostenlose Jahresmitgliedschaft bei evpass. Beim evpass-Abo “Explorer” wird zum einen die Jahresmitgliedschaft von CHF 59.00 offeriert und zum anderen kann das Elektro- bzw. Plug-In Hybridfahrzeug vergünstigt geladen werden.

Olivier Kofler, CEO von Carvolution, meint: “Mit evpass haben wir den idealen Kooperationspartner gefunden. Ihnen liegt die Elektromobilität und Nachhaltigkeit genauso am Herzen wie uns. Zudem sparen unsere Kundinnen und Kunden nicht nur Geld, sondern haben mit der evpass-Karte ihre Ladekosten noch besser im Blick.” Auch François Randin, CEO von Green Motion, freut sich über die Kooperation: “Das Konzept von Carvolution hat uns sofort überzeugt. Und mit dem wachsenden Trend rund um die Elektromobilität freut es uns, eine Kooperation mit dem grössten Auto-Abo-Anbieter der Schweiz einzugehen, der die Elektroautos von morgen anbietet .”

Neben der neuen evpass-Jahresmitgliedschaft bietet Carvolution ihren Kundinnen und Kunden nach wie vor die AVIA-Tankkarte an. Mit ihr kann an über 600 AVIA-Tankstellen in der Schweiz für 5 Rp. weniger pro Liter getankt werden. Die Kooperationen mit evpass und AVIA ermöglichen es, die unterschiedlichen Kundenbedürfnisse noch besser abzudecken. Carvolution ist darum bemüht, all ihren Kundinnen und Kunden das beste Kundenerlebnis rund um ihr neues Auto zu bieten. (Carvolution/mc/ps)