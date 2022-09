Ehemaliger CEO der AMAG wird Verwaltungsrat von Carvolution

Bannwil – Auto-Abo-Pionier Carvolution holt sich mit Morten Hannesbo ein Schwergewicht der Schweizer Automobilbranche an Bord. Hannesbo (59) ist dänischer und schweizerischer Doppelbürger und war während 12 Jahren Vizepräsident der auto-schweiz und über dreizehn Jahre lang CEO der AMAG. Er führte die AMAG zielstrebig und erfolgreich durch die Digitalisierung und durch mehrere Wachstumsphasen. Hannesbo hat über 35 Jahre lang in der Automobilbranche gearbeitet, mit Erfahrungen in Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, Österreich, Schweiz und Dänemark.

Nach seinem Rücktritt als CEO der AMAG 2021, bekennt sich Hannesbo weiterhin zur Schweizer Mobilitäts- und Automobilbranche mit Fokus auf Nachhaltigkeit und hält neben dem neuen VR-Mandat bei Carvolution auch Mandate beim Fahrradhersteller Scott Corporation SA, der KSU A-Technik AG und der Swiss eMobility, wo er als Vizepräsident agiert. Zudem ist Hannesbo Verwaltungsrat bei Boyden Switzerland und Ex-Co Mitglied des Europa Forums.

In seiner neuen Rolle als Verwaltungsratsmitglied bei Carvolution wird Hannesbo das junge Unternehmen mit seinem Fachwissen und seinem weitreichenden Netzwerk unterstützen und dadurch das Wachstum weiter beschleunigen. Hannesbo erklärt zu seinem Entscheid: «Die Mobilität der Zukunft wird viel nachhaltiger, transparenter und flexibler und unsere Verkehrsteilnehmer werden vernetzt sein. Wir werden in den nächsten zehn Jahren enorme Veränderungen erleben und gleichzeitig werden die Menschen noch mobiler sein als heute. Mit meinem Engagement bei Carvolution möchte ich zu dieser Entwicklung einen Beitrag leisten.»

Die Freude über die prominente Erweiterung des Verwaltungsrats ist beim Carvolution-Gründerteam gross. Olivier Kofler, CEO und Mitgründer von Carvolution, betont: «Wir haben heute eine der grössten Flotten der Schweiz, und es gilt, weiterhin sehr ambitionierte Ziele zu erreichen. Morten wird uns die richtigen Fragen stellen, uns fordern und fördern und so dazu beitragen, unseren Plan in die Tat umzusetzen.»

Léa Miggiano, ebenfalls Mitgründerin und CMO von Carvolution, stellt fest: «Morten ist die perfekte Ergänzung für unseren Verwaltungsrat. Nicht nur dank seiner langjährigen Erfahrung, sondern vor allem auch aufgrund seiner Einstellung gegenüber neuen Geschäftsmodellen. Sein Beitritt in unseren Verwaltungsrat ist ein sehr positives Zeichen für uns als Team.» (Carvolution/mc/ps)