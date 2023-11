Chiral Nano gewinnt CHF 150’000 für die Skallierung der Produktion von Halbleiter-Chips mit Nanomaterialien

Zürich – In der heutigen Industrie ist die Herstellung hochwertiger Chips, die Nanomaterialien enthalten, eine grosse Herausforderung. Mit seiner Expertise in Nanotechnologie, Automatisierung und hochgenauer Robotik stellt sich Chiral dieser Herausforderung. Das Startup wurde von Venture Kick mit CHF 150’000 ausgezeichnet und gewann die dritte Stufe des Programms.

Die Chip-Industrie ist bestrebt, Nanomaterialien wie Kohlenstoff-Nanotubes, Graphen und Molybdändisulfid in Halbleiterchips zu integrieren und damit bahnbrechende Technologien zu ermöglichen. Der Markt für Nanoelektronik mit einem Volumen von derzeit 200 Milliarden US-Dollar wird sich in den nächsten fünf Jahren verdoppeln. Das Haupthindernis ist jedoch die langsame Produktion von nanoelektronischen Halbleiterkomponenten. Unter Nutzung ihrer Kompetenz in der Nanotechnologie, in der Automatisierung und in der Hochpräzisionsrobotik, haben der CEO Seoho Jung, CTO und COO Natanael Lanz und CPO Andre Butzerin bereits eine bemerkenswerte Steigerung der Herstellungskapazität von Kohlenstoff-Nanotubes-basierten Chips erzielt. Mit einer klaren F&E-Roadmap gewinnen sie damit Kunden in verschiedenen Bereichen von der Quantentechnologie bis hin zu Sensoren.

Erweiterung der Entwicklungskapazitäten

Das Spin-off der ETH/Empa rüstet sich für deutliches Wachstum: Chiral wird sein Kernteam mit Wissenschaftler, Ingenieuren und geschäftsorientierten Mitarbeitern erweitern.

Das Startup wird die CHF 150’000 investieren, um seine Entwicklungskapazitäten zu erweitern und wichtige professionelle Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen, mit dem Ziel seine Marktdurchdringung voranzutreiben. «In jeder Venture Kick-Bewertungsphase hatten wir ein vielfältiges Expertenpublikum. Das Feedback eines solchen Publikums ist immer aufschlussreich. Wir haben unser 2023 mit Venture Kick Stage 1 begonnen und schliessen das Jahr mit dem Zuspruch von Stage 3 erfolgreich ab. Wir sind glücklich, dass wir während dieser Zeit zu einem starken Team herangewachsen sind», sagte Seoho Jung, CEO und Mitbegründer von Chiral Nano. (Venture Kick/mc/hfu)

