Comparis und Valuu gehen Kooperation ein

Zürich – Der Online-Vergleichsdienst Comparis baut sein Angebot im Bereich Immobilien aus. Ab sofort finden Immobiliensuchende auf Comparis unverbindliche Finanzierungslösungen von Valuu. Die Partnerschaft zwischen Comparis, mit dem grössten Marktplatz für Immobilien in der Schweiz, und der unabhängigen Vermittlungsplattform für Finanzdienstleistungen von PostFinance ist vorerst für ein Jahr geplant.

Comparis, der Online-Vergleichsdienst mit dem grössten Marktplatz für Immobilien in der Schweiz, hat eine Kooperation mit Valuu unterzeichnet. Valuu ist die unabhängige Hypotheken-Vermittlungsplattform von PostFinance.

Immobiliensuchende finden auf dem Immobilienmarktplatz von comparis.ch per sofort neben dem entsprechenden Kaufobjekt auch Informationen zur möglichen Finanzierung. So werden potenzielle Käuferinnen und Käufer vom ersten Klick bis zum Abschluss ihrer Hypothek über einen einzigen Verkaufskanal begleitet. Die Kooperation ist vorerst auf ein Jahr beschränkt.

«Ermächtigen Immobilienkäufer bei ihrer Entscheidungsfindung»

«Wir freuen uns sehr über diese Kooperation», sagt Comparis-CEO Steven Neubauer. «Mit der direkten Integration des Services von Valuu in unser Immobilienangebot schaffen wir noch mehr Transparenz und unterstützen Immobilienkäuferinnen und -käufer bei ihrer Entscheidungsfindung.»

«Valuu und Comparis verfolgen das gleiche Ziel: Den Leuten in der Schweiz mit transparenten Informationen zu helfen, die richtige Entscheidung in Finanzangelegenheiten zu treffen, und dabei am Ende Zeit und Geld zu sparen», sagt Thomas Jakob, Leiter Valuu von PostFinance, über die neue Partnerschaft mit Comparis. (Comparis/mc/hfu)