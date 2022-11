Convergence Partners investiert in neotiv

Über neotiv GmbH

Die neotiv GmbH ist eine Ausgründung der OVGU Magdeburg in enger Kooperation mit dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen – DZNE. Die neotiv GmbH wurde 2014 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Magdeburg mit weiterem Büro in Berlin. Ziel des jungen Unternehmens ist es, neuste Erkenntnisse der Neurowissenschaften in Produkte zu überführen, die in der Wissenschaft und im Gesundheitssystem Anwendung finden können. Der Fokus liegt hierbei auf mobilen Apps für Smartphones und Tablets, die Testungen wichtiger Gedächtnisfunktionen ermöglichen. Weiterhin ist der Nutzen im Gesundheitssystem ein Kernanwendungsgebiet. Das Medizinprodukt neotivCare unterstützt Patientinnen und Patienten bei der medizinischen Einschätzung von selbst wahrgenommenen Gedächtnisproblemen. Im häuslichen Umfeld können Testungen durchgeführt werden, welche später mit der Ärztin oder dem Arzt ausgewertet werden und dabei helfen, eine mögliche Erkrankung, wie zum Beispiel Alzheimer, frühzeitig zu identifizieren. Um solche Anwendungen wissenschaftlich valide und nachhaltig in das Gesundheitssystem integrieren zu können, arbeitet neotiv mit verschiedenen internationalen Studien und wichtigen Institutionen des Gesundheitssystems aktiv zusammen. Für weitere Informationen: https://neotiv.com/en



Über Convergence Partners AG

Convergence Partners AG („Convergence») ist eine Schweizer HealthTech-Venture-Capital-Firma, welche die Internationalisierung ihrer Portfolio-Unternehmen in den vier größten Gesundheitsmärkten USA, China, Indien und Deutschland aktiv unterstützt. Convergence ist in der Schweiz, Deutschland, Spanien und Hongkong vertreten und wurde 2018 von erfahrenen Akteuren der Gesundheitsbranche und Risikokapitalgebern mit dem Ziel gegründet, EU HealthTech Innovationen mit großem internationalem Scale-up- und Exit-Potenzial zu verbinden. Convergence konzentriert sich auf Investitionen in späteren Phasen in den Bereichen Digital Health, Medizinprodukte und Diagnostik. Zu den derzeitigen Hauptinvestitionsbereichen gehören Mental Health, Women’s Health and Computational Biology. Convergence ist der Venture Capital Partner des «Medical Valley» in Nürnberg-Erlangen, Deutschlands „Digital Health Center of Excellence“. Für weitere Informationen: https://www.convergence-partners.ch/home .