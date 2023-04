Crowdinvesting: Weibliche Pionierinnen mit SmartPurse auf dem Vormarsch

Zürich – Die unabhängige Finanzbildungsplattform SmartPurse lanciert Fundraising Runde und wagt als eines der ersten von Frauen geführten Fintechs in der Schweiz den Schritt ins Crowdinvesting.

Obwohl immer mehr Unternehmen von Frauen gegründet werden – in der Schweiz waren letztes Jahr 36.9% aller neuen Firmen weiblich (IFJ 2022) – haben es die Gründerinnen immer noch schwerer Kapital für ihre Startups zu finden als Männer. So erhalten von Frauen gegründete Unternehmen gerade mal 2-3% des globalen Venture Capitals (Harvard Business Review), die International Financial Corporation (IFC) schätzt die globale Funding Gap für weibliche Unternehmen auf ca. 300 Milliarden USD.

Was bei grösseren Fintechs wie Inyova, Neon, Relay oder Splint gang und gäbe ist, nämlich die eigene Community am Unternehmen zu beteiligen und so zusätzlich Kapital aufzunehmen, war bisher im Fintech-Land Schweiz eine reine Männerdomäne. Jetzt preschen aber die von Frauen geführten StartUps vor.

SmartPurse – das einzige Female-Fintech im renommierten Schweizer Fintech Incubator Tenity (F10)

Das innovative Fintech mit Finanzbildung in Web, App und Metaverse leistet Pionierarbeit und darf sich über die Unterstützung von erfahrenen Expertinnen freuen. Im März wurde SmartPuse von 300 Bewerbungen als das einzige von Frauen gegründete StartUp für den Batch X des schweizer Fintech Incubators Tentity ausgewählt.

“In den letzten zwei Jahren haben wir tausenden von Menschen mit unabhängigem Finanzwissen geholfen, mehr aus ihrem Geld zu machen. Das Interesse ist riesig. Jetzt haben wir mit Expertinnen unsere Hausaufgaben gemacht und brauchen Kapital, um unsere Mission «Finanzbildung für alle zugänglich zu machen» schneller zu erreichen. Mit unserer Crowdinvesting-Tranche möchten wir alle, die wollen, einladen, einen Anteil am Erfolg und der zukünftigen Entwicklung der unabhängigsten Finanzbildungsplattform der Schweiz zu haben”, sagt Olga Miler, eine der zwei Gründerinnen von SmartPurse.

Namhafte Investoren bereits on-board – Crowdinvesting startet im Mai

SmartPurse hatte bereits früher Erfolg beim Fundraising und freut sich über die Unterstützung von international bekannten Investorinnen wie z.B. der Angel-Investorin Jacki Zehner. Auch als Teil der jetzigen Runde sind bereits erste Interessierte an Bord. Die Crowdinvesting-Tranche wird im Mai eröffnet. Interessierte können sich online registrieren und am 16. Mai 2023 am Investor Call teilnehmen. (SmartPurse/mc/hfu)