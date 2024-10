Decommerce in der Leading 100-Liste der innovativsten Tech-Firmen

Zürich – In weniger als zwei Jahren an die Spitze: Das Schweizer Jungunternehmen Decommerce wurde in die The Lead 100-Liste 2024 aufgenommen. Damit reiht sich Decommerce unter die weltweit innovativsten Firmen ein, die mit ihrer Technologie dazu beitragen, die Zukunft von Marken und Verbrauchern neu zu gestalten.

Das auf Brand-to-Consumer spezialisierte Forschungs-, Medien- und Veranstaltungsunternehmen «The Lead» erstellt jährlich die Leading 100-Liste. Damit würdigt The Lead high-impact Firmen, die mit bahnbrechenden Technologien den Geschäftswert für Marken und Einzelhändler steigern.

Decommerce Technologie stärkt die Marken

Zu den diesjährigen Ausgezeichneten gehört das Schweizer Jungunternehmen Decommerce. Die Co-Gründer, Roy Bernheim und Allan Perrottet, helfen mit ihrer White Label-Technologielösung Marken dabei, auf ihren Websites und Landing Pages eine Community aufzubauen und die Interaktionen und Daten ihrer Community selbst zu verwalten und zu monetarisieren. „Unsere Vision war von Anfang an, Marken und Konsumenten die volle Kontrolle über ihre gegenseitige/reziproke Beziehung zu geben“, erklärt Co-Gründer Roy Bernheim. „Dass wir nach so kurzer Zeit in die The Lead 100-Liste aufgenommen wurden, bestätigt, dass wir mit unserer Lösung einen Nerv der Branche treffen. Wir freuen uns sehr”, so Allan Perrottet.

100 zukunftsweisende Firmen

Die Preisverleihung fand während des The Lead Summit in New York statt. Am wichtigen Branchenevent betonte Sonal Gandhi, Chief Content Officer von The Lead: „Die Leading 100 Startups sind die Architekten von morgen. Sie schaffen Lösungen, die sicherstellen, dass die Mode-, Schönheits- und Konsumgüterindustrie die Erwartungen einer digitalisierten Welt nicht nur erfüllen, sondern übertreffen.“ (pd/mc/pg)