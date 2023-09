Der TOP 100 Swiss Startup Award 2023 feiert die vielversprechendsten Startups der Schweiz

Zürich / Lausanne – Die 13. Ausgabe des TOP 100 Swiss Startup Awards feierte die besten Startups der Schweiz, die von einer 100-köpfigen Jury ausgewählt wurden: HAYA Therapeutics (1. Platz), Planted Foods (2. Platz) und Yokoy Group (3. Platz) führen das Ranking an. Die Veranstaltung fand im Startup Space in Schlieren statt und ein ausgewähltes Publikum, darunter Startup Gründer, Investoren und wichtige Partner des TOP 100 nahmen teil. Zusätzlich wurde die Preisverleihung live an ein weltweites Publikum übertragen. Die 13. Ausgabe des TOP 100 Swiss Startup Awards wurde von Venturelab in Zusammenarbeit mit den Presenting Partnern Credit Suisse und dem Swiss Venture Club organisiert.

Der TOP 100 Swiss Startup Award hat sich zu einem ultimativen Benchmark für Startups in der Schweiz entwickelt und fördert eine dynamische Gemeinschaft von Innovatoren. Eine starke und vernetzte Community hat sich unter der Dachmarke «TOP 100 Startups» versammelt, die tiefe Einblicke in die neuesten Innovationen bietet, Netzwerke stärkt und neue Geschäftsbeziehungen für und mit den 553 Schweizer High-Tech-Startups herstellt, die in den letzten 13 Jahren im Ranking vertreten waren. Diese preisgekrönten Startups haben bisher 17.955 Arbeitsplätze geschaffen und 12,7 Milliarden CHF aufgebracht – 79 Exits und 9 Börsengänge krönen die Leistungen dieser Unternehmer.

Schweizer Startup-Ranking 2023: HAYA Therapeutics, Planted und Yokoy

Das TOP 100 Swiss Startup Ranking präsentiert die 100 Schweizer Startups mit dem grössten Potenzial. Eine Jury aus hundert Startup-Investoren und -Experten wählt die 100 Startups aus, die nicht älter als fünf Jahre sind. Die Podestplätze im TOP 100 Swiss Startup Ranking 2023 stammen aus drei verschiedenen Branchen: Biotechnologie, Lebensmitteltechnologie und Finanztechnologie. «Das Ranking spiegelt die Stärke des Schweizer Startup-Ökosystems wider und zeigt die Vielfalt und die starke technische Basis», sagt Stefan Steiner, Programmleiter von TOP 100. «Startups bleiben wahre Treiber der Innovation. Sie tragen sowohl direkt als auch indirekt zum Wohlstand und der Zukunft unseres Landes bei, besonders in dieser sich rasch beschleunigenden Welt. Im Bereich Cleantech gibt es beispielsweise 17 Vertreter im TOP 100 (darunter 3 in den TOP 10), was eine positive Dynamik bestätigt, die vor mehreren Jahren begann und 2023 noch stärker ist.» Ein weiteres Beispiel für Innovation betrifft das Aufkommen von künstlicher Intelligenz in unserem täglichen Leben und in der Geschäftswelt jenseits von ChatGPT. Dieses neue Ranking stellt auch 41 neue Nominierte vor und bietet einen exklusiven Einblick auf dieses wegweisende Ökosystem, das weltweit zu den besten gehört. HAYA Therapeutics, Planted Foods und Yokoy sind im Durchschnitt vier Jahre alt, haben über 520 neue Arbeitsplätze geschaffen und insgesamt 237 Millionen CHF an Investitionen aufgebracht.

Erster Platz: HAYA Therapeutics | Epalinges | www.hayatx.com

Das Biotech-Startup HAYA Therapeutics entwickelt Präzisionsmedikamente. Der Hauptkandidat für die Behandlung von Herzkrebs befindet sich derzeit in der präklinischen Phase. Das im Kanton Waadt ansässige Startup wurde 2019 von Samir Ounzain und Daniel Blessing gegründet und belegte 2022 den 8. Platz.

Zweiter Platz: Planted Foods | Kemptthal (ZH) | www.eatplanted.com

Planted Foods revolutioniert die Lebensmittelindustrie, indem es pflanzliche Proteine aus 100% tierfreien Zutaten herstellt. Die veganen Fleischalternativen enthalten keine Zusatzstoffe. Planted Foods wurde 2019 von Christoph Jenny, Eric Stirnemann, Lukas Böni und Pascal Bieri gegründet und belegte 2022 auch bereits den 2. Platz.

Dritter Platz: Yokoy Group | Zürich | www.yokoy.ai

Das Fintech-Unternehmen Yokoy Group verwendet künstliche Intelligenz, um den gesamten

Unternehmensausgaben und Kreditkartenprozess zu automatisieren. Das im Kanton Zürich ansässige Startup wurde 2019 von Melanie Gabriel, Devis Lussi, Thomas Inhelder, Philippe Sahli, Lars Mangelsdorf gegründet und belegte 2022 den 1. Platz.

Weitere Details sowie die vollständige Rangliste für 2023 finden Sie auch unter www.top100startups.swiss.

Investor Summit: Globale Investoren entdecken Schweizer «Soonicorns»

Die Schweizer Einhörner Climeworks, GetYourGuide, MindMaze und Sophia Genetics haben eine Gemeinsamkeit: Sie waren bereits in der Seed-Phase im Ranking der TOP 100 Swiss Startups vertreten. Die 100-köpfige Expertenjury hinter dem Ranking erkannte ihr Potenzial frühzeitig. Es ist keine Überraschung, dass im September jedes Jahres gut kapitalisierte Risikokapitalgeber aus der ganzen Welt nach Zürich kommen, um am TOP 100 Swiss Investor Summit teilzunehmen. Sie sind auf der Suche nach der nächsten Generation, den Schweizer «Soonicorns». Mehr als hundert internationale SuperAngels, Risikokapital-Investoren, Unternehmens-VCs und Vertreter von Family Offices aus Europa, Amerika und Asien nehmen am TOP 100 Investor Summit teil, der nur für akkreditierte Investoren geöffnet ist. Die Veranstaltung bringt sorgfältig ausgewählte TOP 100 Startups sowohl in der Seed- als auch in der Wachstumsphase zusammen mit einem Pool globaler Investoren, die insgesamt über CHF 22.3 Milliarden an Investitionskapital mitbringen. Wenn die vielversprechendsten Schweizer StartupUnternehmer am TOP 100 Investor Summit zusammenkommen, um Geschäftsmodelle und Investitionsstrategien abzustimmen, wird die stetig wachsende Liste der Schweizer Einhörner bald neue Zugänge haben.

Weitere Details finden Sie unter https://www.top100startups.swiss/investorsummit2023. (Venturelab/mc/ps)