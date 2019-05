Digital Workplace Spezialist Beetroot gründet nationales Valo Competence Center

Sursee – Die Art, wie in Unternehmen zusammengearbeitet und kommuniziert wird, verändert sich durch die Digitalisierung grundlegend. Um diese Herausforderungen zu meistern, benötigen Unternehmen an ihre Geschäftsprozesse anpassbare IT-Lösungen und eine digitale Arbeitskultur.

Die Gründer von Beetroot, Daniel Schnyder und Andreas Naef, kennen die damit verbundenen Herausforderungen als langjährige Führungskräfte und ausgebildete Informatiker aus Erfahrung bestens. Das schnell wachsende Beratungsunternehmen mit derzeit sechs Spezialisten begleitet ihre Kunden auf dem Weg der Digitalisierung.

Schweizer Valo Competence Center mit umfangreichem Angebot

«Viele Firmen sind sich bewusst sind, dass sie ihre Prozesse und die Zusammenarbeitskultur verändern müssen, wissen jedoch nicht genau wie man dies erfolgreich bewerkstelligt. Zudem stellen wir bei unseren Kunden eine anhaltende Nachfrage nach der modernen, Microsoft Office365 und SharePoint basierten Valo Intranet Lösung fest. Um dem Bedürfnis einer umfassenden und nachhaltigen Betreuung nachzukommen, entschieden wir uns, ein nationales Valo Competence Center aufzubauen.» erklärt Daniel Schnyder.

Das Angebot umfasst unter anderem Unterstützung bei der strategischen Intranet-Ausrichtung, Anforderungsanalyse und Produkteinführung. Support, Workshops, Schulungen und Webinar runden die Leistungen ab. Das Competence Center dient auch als Plattform für den fachlichen Austausch unter den Valo Anwendern im Rahmen von Community Events und Seminaren. Unter diesem Link sind alle Details zu finden: www.intranet-loesung.ch/competence-center/

Lancierung des Competence Centers mit grossangelegter Valo Roadshow

Andreas Naef begründet das Engagement in ein nationales Valo Competence Center folgendermassen: «Für eine erfolgreiche digitale Transformation benötigen Unternehmen nicht nur fachliche Beratung und eine geeignete Strategie, sondern auch schnell umsetzbare Softwarelösungen. Deshalb entschieden wir uns letztes Jahr nach einer intensiven Evaluation für eine Partnerschaft mit dem finnischen Produkthersteller Valo.»

Als einziger Partner mit Hauptsitz in der Schweiz verfügt Beetroot über den Status eines Valo Premium Partners. Bereits setzen unter anderem die Schweizerische Epilepsie-Stiftung, HG COMMERCIALE und Datastore auf die Intranet-Lösung. Mit einer Roadshow in verschiedenen Städten ermöglicht Beetroot interessierten Unternehmen einen umfassenden Einblick in die Leistungsfähigkeit der Valo Lösung sowie in das Angebot des Competence Centers zu erhalten. Wer mobil oder vom Büro aus einen ersten Eindruck erhalten möchte, sind Webinar geplant. (Beetroot/mc/hfu)

Über Beetroot

Die Beetroot AG mit Sitz in Sursee LU ist ein unabhängiges Schweizer IT-Beratungsunternehmen. Erfahrene Spezialisten begleiten Organisationen aus verschiedenen Branchen bei der Einführung digitalen Arbeitsformen – von der Erarbeitung der Strategie bis zur Implementierung geeigneter Kommunikationstechnologien und Schulung der Anwender. www.beetroot.ag / www.intranet-loesung.ch

Über Blue Meteorite / Valo Intranet

Blue Meteorite, der Hersteller der preisgekrönten Valo Intranet Lösung, wurde 2001 in Finnland gegründet und verfügt über ein Netz von 200 Partner in 40 Ländern. Bue Meteorite entwickelt Digital Workplace Lösungen basierend auf Microsoft Technologien wie SharePoint, Office365 und Azure. Weltweit setzen über 500 Kunden mit 1.5 Millionen Benutzer auf diese ready-to-go Digital Workplace Lösung. Damit kommunizieren Mitarbeitende so einfach wie sie sich von den sozialen Medien gewohnt sind. www.valointranet.com