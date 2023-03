Earkick, ChatGPT zur Unterstützung der mentalen Gesundheit

Zürich – Die in der Schweiz hergestellte Mental Health App Earkick lanciert ihre Version von ChatGPT, um die weltweite Krise der mentalen Gesundheit auf skalierbare Weise in Angriff zu nehmen.

Jede vierte Person in den USA leidet im Laufe eines Jahres an einem psychischen Problem. Therapeuten sind chronisch überarbeitet und über 60% sagen, dass sie keine neuen Patienten aufnehmen können. Selbst wenn Therapieplätze verfügbar wären, sagen 35% der Menschen, die eine Therapie brauchen, dass sie sich diese nicht leisten können. Dies gilt insbesondere für junge, gefährdete und unterrepräsentierte Bevölkerungsgruppen. Dabei handelt es sich um ein globales Problem, welches auch die Schweiz betrifft. Der Bedarf an skalierbaren und erschwinglichen Lösungen zur Bewältigung dieser Herausforderungen war noch nie so dringend wie heute.

Messung der mentalen Gesundheit in Echtzeit

Aus diesem Grund bringt Earkick PandaGPT, eine eigene Version von ChatGPT zur Unterstützung der mentalen Gesundheit auf den Markt. BenutzerInnen können vom ersten Tag an von folgenden Funktionen profitieren:

Die mobile App von Earkick misst die mentale Gesundheit in Echtzeit und bietet sofortige Unterstützung basierend auf den Tagebucheinträgen der BenutzerInnen.

Die neuartige Technologie analysiert automatisch mehrere Biomarker und korreliert sie mit Umwelt- und Fitnesstracker-Daten, um ein vollständiges Verständnis des mentalen Zustands der BenutzerInnen zu erhalten.

Basierend auf den Eingaben erhalten BenutzerInnen sowohl ein sofortiges personalisiertes Feedback als auch umsetzbare Vorschläge, die in einem umgangssprachlichen und empathischen Ton gehalten sind. Die Technologie von Earkick fasst die Situation der BenutzerInnen in Echtzeit auf und kann einzigartige Antworten, Vorschläge und Inhalte generieren, und so aktuelle Probleme zu lindern und langfristig Resilienz aufzubauen.

BenutzerInnen können ausserdem jederzeit mit dem Earkick-Panda (dem Maskottchen des Unternehmens und Vertrauten der BenutzerInnen) chatten und sich über Themen wie Angst, Stress, Burnout, Beziehung, Depression etc. niederschwellig austauschen.

Earkick ist für Einzelpersonen zu 100% kostenlos, werbefrei und unlimitiert verfügbar.

Das Mantra des Unternehmens ist radikaler Datenschutz. Es ist z.Bsp. keine Registrierung erforderlich und weder Name, Geschlecht, Alter noch Adresse sind anzugeben. Sämtliche Daten werden direkt auf dem Gerät der BenutzerInnen analysiert und bleiben dort gespeichert. Verlieren BenutzerInnen ihr Mobiltelefon, sind auch die Daten weg.

Die genannten Funktionen stehen ab heute allen BenutzerInnen zur Verfügung und Earkick bietet die Lösung auch Unternehmen an, die ihre Mitarbeiter und Teams nachhaltig unterstützen möchten.

„Unsere Mission, die mentale Gesundheit global zu verbessern, verfolgen wir, indem wir den weltweit besten digitalen Begleiter für die mentale Gesundheit erschaffen. Wir möchten, dass Earkick für alle, die Unterstützung brauchen da ist. Unsere Lösung hilft bereits Tausenden von Menschen auf der ganzen Welt. Und das ist erst der Anfang“, sagt Dr. Herbert Bay, CEO von Earkick. (Earkick/mc/hfu)