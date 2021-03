Ehemaliger Top-Manager von Tesla verstärkt das Team von Carify

Zürich – Das HSG-SpinOff Carify holt sich mit Jochen Rudat zusätzliche Verstärkung an Bord. Jochen Rudat war über zehn Jahre lang in führender Position beim Automobilhersteller Tesla tätig und rapportierte direkt an Elon Musk.

Carify betreibt unter www.carify.com die grösste Plattform für Auto-Abos der Schweiz. Das Unternehmen wurde 2019 von Sergio Studer und Raffael Fiechter gegründet und bietet seinen Kunden Autos im flexiblem all-inclusive Monatsabo an.

„Carify ist mit seinem Angebot ein Vorreiter moderner und einfacher Mobilität. Das Modell des Auto-Abos hat eine grosse Zukunft vor sich und wird auch mit der zunehmenden Elektrifizierung der Autos einen enormen Mehrwert bieten, um den Wandel zu neuen Antriebstechnologien zu beschleunigen. Ich sehe viele Parallelen zwischen Tesla und Carify. Die konsequente Umsetzung innovativer Ideen und das Streben nach stetiger Verbesserung”, meint Jochen Rudat. “Die beiden Gründer und ihr Team haben mit viel Power und Elan in kürzester Zeit ein Unternehmen mit riesigem Zukunftspotential auf die Beine gestellt und ich freue mich, auf der zukünftigen Reise mit dabei zu sein.” (Carify/mc/pg)