Erste Growth Academy soll Schweizer Startups schneller erfolgreicher machen

Bern – NZZ Connect und PMF Factory lancieren gemeinsam die erste Growth Academy. Aus über 50 Bewerbungen wurden 13 Startups ausgewählt, die in den kommenden 14 Wochen ein anspruchsvolles und intensives Programm absolvieren. Führende Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Dozentinnen und Dozenten mit Gründer-Erfahrung stellen einen starken Praxisbezug sicher. Die Teilnehmenden arbeiten an ihren eigenen Startups und setzen das Gelernte direkt in ihrem Unternehmen um.

Mehr als 50 Bewerbungen für diese erste Kohorte bestätigen, dass die Growth Academy ein ungedecktes Bedürfnis befriedigt und Jungunternehmen in der Schweiz erpicht sind, in ihre Entwicklung zu investieren. Product-Market Fit (PMF) ist in den USA ein zentrales Kriterium für Startups und der entscheidende Erfolgsfaktor. Product-Market Fit markiert den Punkt, an dem ein Startup über ein Angebot verfügt, das am Markt stark nachgefragt wird. PMF ist entscheidend, um sich in einem umkämpften Markt durchzusetzen und ein nachhaltig erfolgreiches Geschäftsmodell zu entwickeln. PMF ist sowohl für Investoren als auch für Gründer wichtig, da es die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und erfolgreiche Skalierung bildet. Investoren in den USA erwarten, dass Start-ups PMF erreicht haben oder (nachweislich) auf dem Weg dorthin sind, bevor sie grössere Finanzierungsrunden abschliessen.

Praxisorientiertes Programm für nachhaltigen Erfolg

«Ziel der Growth Academy ist es, Startups schneller erfolgreicher zu machen. Nur so können wir Venture Capital als Asset Class für die eher risikoaverseren europäischen Investoren attraktiv machen und Startups langfristig finanzieren», sagt Lukas Frösch, Verantwortlicher Growth Academy bei der NZZ. In einem 14-wöchigen Intensivprogramm erhalten die Teilnehmer die notwendigen Werkzeuge und Einblicke, um ihr Unternehmen nachhaltig zu entwickeln, die Herausforderungen zu adressieren und erfolgreich am Markt zu etablieren. Die Academy vermittelt Methoden und Strategien, um die Startups auf den nächsten Wachstumsschritt vorzubereiten und sie investitionsfähig zu machen, indem sie praxisorientierte Fortschritte erzielen und von erfahrenen Unternehmerinnen und Unternehmern lernen.

Vielfalt der teilnehmenden Startups

Das Spektrum der teilnehmenden Startups ist breit gefächert: von einem Unternehmen, das Echtzeitdaten in Versicherungslösungen umwandelt, über ein Unternehmen, das die Umweltauswirkungen der Lebensmittelindustrie misst und ihre Nachhaltigkeit verbessert, bis hin zu einem Unternehmen, das mithilfe des medizinischen 3D-Drucks massgeschneiderte Orthesen und Prothesen herstellt, um die Mobilität von Patienten zu verbessern. «Letztlich bedeutet ein starker Product-Market Fit für alle, mehr mit weniger Aufwand zu verkaufen», ergänzt Michael Sauter, leitender Dozent der Growth Academy und Autor des Buchs «Product-Market Fit – how to build a business that scales».

Die zweite Growth Academy startet am 10. Januar 2025

Die Nachfrage nach Unterstützung auf dem Weg zum Product-Market Fit ist enorm. Deshalb können sich interessierte Unternehmen bereits für einen zweiten Durchgang der Growth Academy bewerben. Diese startet am 10. Januar 2025, bei der erneut 10-15 Startups das Programm der Growth Academy mit erfahrenen Experten durchlaufen können. Bewerbungen werden über dieses Formular entgegengenommen. (pd/mc/pg)

NZZ Connect

PMF Factory