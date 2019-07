Fintech-Startup SumUp sichert 330 Millionen Euro zur Wachstumsfinanzierung

SumUp

ist der führende Mobile Point of Sale (mPOS) Anbieter in Europa. Das Unternehmen wurde 2011 gegründet und ist seit Mai 2015 in der Schweiz präsent. Mit SumUp können Händler einfach, sicher und günstig Kartenzahlungen mit ihrem Smartphone oder Tablet akzeptieren. Mit dem mobilen SumUp Kartenleser und der dazugehörigen App für iOS und Android lässt sich ein Smartphone oder Tablet im Handumdrehen in ein Kartenterminal verwandeln.



SumUp ist in insgesamt 31 Ländern, inkl. der Schweiz, Deutschland, Großbritannien und Brasilien aktiv und beschäftigt weltweit über 700 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist durch American Express, Groupon, BBVA Ventures und andere namhafte Venture Capital Firmen finanziert. SumUp