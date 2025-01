Gipfelstark – neuer Premium-Anbieter für digitales Wachstum in der Schweiz geht an den Start

St. Gallen – Mit Gipfelstark betritt eine neue Online-Marketing-Agentur die Schweizer Bühne, die Unternehmen künftig mit richtungsweisenden Strategien beim Ausbau ihrer Marktführerschaft unterstützen wird.

Die seit über 20 Jahren erfolgreichen Multi-Unternehmer und Online-Marketing-Pioniere Vincent Sünderhauf und Sebastian Petrov bringen mit der jüngsten Erweiterung ihres Agentur-Kosmos‘ ihre Erfahrung aus dem deutschen Markt in die Schweiz und bieten ganzheitliche Lösungen für Unternehmen, die sich in den Bereichen Online-Sichtbarkeit, Online-Vertrauen, Online-Reichweite und Employer Branding langfristig erfolgreich aufstellen wollen.

Online-Marketing-Erfahrung aus drei führenden deutschen Agenturen – jetzt für die Schweiz

Mit über 20 Jahren Erfahrung im deutschen Online-Marketing-Markt bringen Sünderhauf und Petrov sowohl bewährte als auch innovative zukunftsweisende Strategien in die Schweiz. Dabei kombinieren sie mit dem Leistungsangebot von Gipfelstark Suchmaschinenoptimierung, Online-PR, Performance-Marketing, Social-Media-Reichweitensteigerung und Employer Branding zu einem Full-Service-Ansatz, der speziell auf die Bedürfnisse von Schweizer Unternehmen zugeschnitten ist.

„Wir haben in unserer langjährigen Unternehmensgeschichte bereits viele renommierte Schweizer Kunden erfolgreich betreut. Mit Gipfelstark sind wir nun direkt vor Ort, um noch gezielter auf ihre Bedürfnisse und die spezifischen Markterfordernisse der Region einzugehen“, erklärt Gipfelstark-Gründer, Online-Marketing-Pionier und Multi-Investor Vincent Sünderhauf.

Mitgründer Sebastian Petrov ergänzt: „Unsere Erfahrung aus drei erfolgreichen Agenturen fliesst in Gipfelstark zusammen. Wir bieten Unternehmen eine integrierte Lösung für digitale Sichtbarkeit und nachhaltiges Wachstum, deren Ziel für uns immer in der konkurrenzlosen Marktführerschaft besteht.“

Strategische Expansion – Gipfelstark als Brücke zwischen Deutschland und der Schweiz

Mit ihrer neuen Agentur richten sich Sünderhauf, Petrov und ihr Team einerseits an Unternehmen mit Ambitionen in der Schweiz, die von bewährten deutschen Erfolgsmodellen profitieren wollen. Gleichzeitig setzt sich der Kundenstamm von Anfang an aus international bekannten Schweizer Unternehmen zusammen, die ihr Erfolgsmodell mit modernen Online-Strategien zukunftssicher machen und dabei von den Erfahrungen profitieren wollen, die Sünderhauf und Petrov mit ihren letzten drei erfolgreichen Gründungen gesammelt haben. „Wir betreuen bereits viele hochkarätige Kunden aus der Schweiz wie etwa den Marktführer im Bereich Immobilien BETTERHOMES – mit Gipfelstark haben unsere Bestandskunden und zukünftigen Partner am Standort St. Gallen jetzt einen Schweizer Agenturpartner, der ihre Online-Präsenz direkt vor Ort stärkt“, so Sünderhauf.

Mit seosupport haben die beiden Digitalpioniere bereits vor rund 20 Jahren einen Marktführer in der Suchmaschinenoptimierung geschaffen, Catchmeifyoucan revolutionierte später das Employer Branding und die Reichweitenagentur setzte neue Massstäbe im Social-Media-Marketing. Nun vereint Gipfelstark all diese Kompetenzen in einer Full-Service-Agentur für den Schweizer Markt und bietet seinen Kunden ein Leistungsangebot, das in seinem Umfang einzigartig in der DACH-Region ist. (Gipfelstark/mc/hfu)