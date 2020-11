gowago: Digitale Unterschrift für Leasing-Vertrag erstmals in der Schweiz möglich

Über Intrum AG

Weltweit führend im Bereich von Credit Management Services mit Präsenz in 24 europäischen Ländern sowie Brasilien, bietet Intrum Produkte für Inkasso, Bonitätsauskünfte, digitale Dienste und Zahlungsgarantie an. Der Finanzdienstleister unterstützt Kunden und Unternehmen auf dem Weg zur Schuldenfreiheit. Dabei beschäftigt das Unternehmen über 10‘000 (davon 220 in der Schweiz) engagierte und empathische Mitarbeitende, die über 80‘000 (davon 3‘000 in der Schweiz) Firmen in ganz Europa betreuen.