Groam gewinnt CHF 150’000 für die Umwandlung von landwirtschaftlichen Abfällen in nachhaltigen Schaumstoff

Zürich – Groam revolutioniert die Polymerschaumindustrie durch die Entwicklung nachhaltiger Schaumstofflösungen. Das in Zürich ansässige Startup ist von der Lebensmitteltechnik inspiriert und nutzt eine eigene Technologie, um landwirtschaftliche Abfallstoffe wie Obst und Getreide aufzuschäumen. Die daraus resultierenden biobasierten und biologisch abbaubaren Schaumstofflösungen können für schnelle Einwegprodukte wie Pflanzensubstrat oder Verpackungen verwendet werden. Groam wird die 150’000 CHF nutzen, um sich für eine Seed-Runde Business-Expertise zu holen.

Polymerschaum, der häufig zur Isolierung und Stossdämpfung verwendet wird, verursacht Kunststoffverschmutzung. Polymere auf pflanzlicher Basis und kompostierbare Lösungen sind auf dem Vormarsch, aber diese Lösungen können bis zu dreimal teurer sein, es fehlt ihnen an Flexibilität und Belastbarkeit, und sie können nicht einfach recycelt werden. Groam stellt sich diesen Herausforderungen und tritt in den wachsenden Markt für Polymerschaum ein, der heute mehr als 115 Milliarden US-Dollar umfasst und zu 99 % aus petrochemischen Stoffen hergestellt wird, um den Menschen leichtere, robustere und nachhaltigere Materialien zur Verfügung zu stellen.

Patentierten Aufschäumtechnologie mit Gas

Das in Zürich ansässige Startup nutzt Biomasse-Abfallströme aus der Landwirtschaft – wie etwa reichlich vorhandene Früchte oder Getreide – als erneuerbare Ressource und verarbeitet sie in eigenen Materialien, bevor es sie in seiner patentierten Aufschäumtechnologie mit Gas mischt. Die daraus resultierenden nachhaltigen Schaumprodukte können als Pflanzensubstrate verwendet und nach der Ernte kompostiert werden. Groam testet auch, ob sein Produkt als Düngemittel verwendet werden kann.

Zum Kernteam von Groam gehören Dr. Zuzana Sediva (Gründerin und CEO, links) und Sophie Grimm (Produktionsverantwortliche, rechts). Die beiden haben auf der Grundlage einer Dissertation von Sediva ein neuartiges Treibmittel für Biomaterialien und einen Reaktor zu dessen Herstellung entwickelt. Die patentrechtlich geschützte Technologie von Groam ermöglicht es ihnen, die zelluläre Architektur von geschäumten Produkten zu verändern.

Um das Produkt auf den Markt zu bringen, sucht Groam nach Partnern aus der Landwirtschaft und der Polymerschaum-Industrie, und das Team spricht mit Endnutzern von Schaumstoffen in verschiedenen Sektoren. Mit diesem zusätzlichen Fachwissen und der Unterstützung von Venture Kick in Höhe von 150’000 CHF wird Groam die Geschäfts- und Produktentwicklung vorantreiben, um die ersten Piloten zu gewinnen, bevor das Unternehmen mit der Aussaat beginnen kann.

«Venture Kick zwang uns, statt ‹aus der Garage› aus dem Universitätslabor zu gehen und die Industrie und die bestehende Lieferkette kennenzulernen. Das hat uns geholfen, das Ausmass dessen zu erkennen, was wir aufbauen, und wie wichtig es ist, unseren Business Case zu entwickeln», sagte Dr. Zuzana Sediva, Gründerin und CEO von Groam. (Groam/mc/hfu)

Groam