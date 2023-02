Hyperautomatisierung dank Partnerschaft zwischen Parashift und Roboyo

Über Parashift

Die 2018 gegründete Parashift AG ist ein Deep-Tech-Unternehmen, das sich auf die Autonomisierung der Dokumentenextraktion durch maschinelles Lernen konzentriert. Parashift ist in der Nähe von Basel in der Schweiz beheimatet und beschäftigt rund 40 Mitarbeiter in den Bereichen maschinelles Lernen, Technik und Entwicklung. Forbes hat Parashift als eines der 30 vielversprechendsten KI-Startups in Europa bezeichnet. www.parashift.io



Über Roboyo

Roboyo ist das weltweit grösste professionelle Dienstleistungsunternehmen für Hyperautomatisierung mit Standorten in 24 Städten in 15 Ländern und auf 4 Kontinenten. Das Unternehmen wurde 2015 in Deutschland von ehemaligen Führungskräften von Deloitte und Capgemini gegründet und zählt viele der Fortune-500-Unternehmen sowie 22 der deutschen DAX-40-Unternehmen zu seinen Kunden. www.roboyo.de