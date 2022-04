Interaktive InsurTech Map verzeichnet grossen Zulauf von Startups￼

Über HITS- House of InsurTech Switzerland

Die House of Insurtech Switzerland AG (HITS) ist die Tochtergesellschaft von Generali (Schweiz) Holding AG und seit 01.12.2019 alseigenständige AG tätig. HITS ist ein InsurTech-Hub mit Sitz in Zürich, in dem Startups gemeinsam an kundenzentrierten Lösungen für Unternehmen arbeiten können. Mit Early-Stage-Investoren und Partnern aus der InsurTech-Branche sowie Universitäten schafft es ein perfektes Umfeld, um Innovationen in die Tat umzusetzen.