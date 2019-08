Jacando: VRP Dennis Teichmann für „40 Under 40 Innovators“ Award 2019 nominiert

Basel – Dennis Teichmann, Verwaltungspräsident und Geschäftsführer der Jacando AG, ist von Analytics Insight als einer der 40 Innovatoren des Jahres 2019 nominiert worden.

Der „40 Under 40 Innovators“ Award nominiert einige der weltweit talentiertesten Technologen, deren Innovationen die Industrie massgebend und global verändern. Die Nominierten zeichnen sich besonders durch ihre aussergewöhnliche Vision und starke Führungsqualität aus und spiegeln somit die „40 Besten der Branche“ wider. Sie verfügen über umfangreiche Erfahrung und Einfluss auf Daten und Technologie, ihre Innovationen gestalten die Zukunft von Unternehmen weltweit neu, so der Chefredakteur Ashish Sukhadeve von Analytics Insight. Die Liste der ausgewählten Nominierten umfasst Führungskräfte, Unternehmer, Erfinder und Pioniere in Bereichen wie Künstliche Intelligenz, Big Data, Cyber Security, IoT, SaaS, Computer Vision, NLP und Cloud.

Geschäftsprozesse effizient abwickeln

Das von Dennis Teichmann entwickelte Geschäftsmodell überzeugt vor allem durch seine standardisierte Lösung. Jacando ermöglicht Kunden auf einer einzigen Plattform zu arbeiten und den gesamten Geschäftsprozess effizient abzuwickeln. Jacandos viele einzigartige Features können je nach Belieben zu den bestehenden Anwendungen hinzugefügt werden. Die jacando Cloud bietet somit einfachen Zugriff auf moderne HR-Systeme. (Jacando/mc)