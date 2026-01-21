Loft Dynamics ernennt Branchenveteran Sebastien Borel zum CEO

Dübendorf – Loft Dynamics, Pionier der weltweit ersten EASA- und FAA-zertifizierten Virtual-Reality-Flugsimulatoren, hat Sebastien Borel zum CEO ernannt. Gründer Fabi Riesen bleibt Chief Technology Officer und weiterhin Mitglied des Verwaltungsrats. Die Ernennungen treten mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Diese Führungsentwicklung spiegele die nächste Wachstumsphase von Loft Dynamics wider, da die Nutzung der qualifizierten VR-Flugtrainingslösungen des Unternehmens im globalen Luftfahrtsektor weiter zunimmt, schreibt Loft in einer Mitteilung. Angesichts der steigenden Nachfrage von Betreibern, OEMs, Fluggesellschaften und Ausbildungsorganisationen sowie der wachsenden regulatorischen Akzeptanz von VR-basiertem Training stärke das Unternehmen seine Führungsposition, um die Kommerzialisierung zu beschleunigen und gleichzeitig Innovationsführer zu bleiben.

„Was wir bei Loft Dynamics aufgebaut haben, basierte schon immer auf einer klaren Vision für die Weiterentwicklung der Pilotenausbildung“, so Fabi Riesen, Gründer und CTO von Loft Dynamics. „Da das Unternehmen weiter wächst und einen breiteren globalen Markt bedient, ist die richtige Führung entscheidend. Sébastien Borel vereint umfassende Erfahrung in der Luft- und Raumfahrt, Führungskompetenz im Vertrieb und fundiertes Verständnis des Flugbetriebs. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm und bin zuversichtlich, dass wir erfolgreich sein werden. Diese Struktur ermöglicht es mir, mich noch stärker auf Technologie und Produktvisionen zu konzentrieren und eng mit unseren Entwicklungsteams zusammenzuarbeiten. Gleichzeitig arbeite ich mit Sébastien zusammen, um unsere Produkte mit der nötigen Sorgfalt und Präzision zu skalieren und die Anforderungen der Branche zu erfüllen.“

Borel verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der kommerziellen Luftfahrt, der Luft- und Raumfahrttechnologie und globalen Partnerschaften. Zuvor war er Chief Commercial Officer bei Lilium. Davor bekleidete er leitende Positionen bei Airbus und Honeywell, unter anderem als Chief Commercial Officer der Airbus-Tochter NAVBLUE, wo er die globale Vertriebsstrategie für digitale Flugbetriebs- und Trainingslösungen leitete, die weltweit eingesetzt werden. Zu Beginn seiner Karriere sammelte er bei Jeppesen, einem Unternehmen von Boeing, umfassende Erfahrung in den Bereichen Flugbetrieb, Navigation und Luftfahrtdatensysteme. Er ist ausserdem lizenzierter Berufspilot. (pd/mc/pg)