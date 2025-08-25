Loft Dynamics sichert sich 24 Millionen US-Dollar Serie-B-Finanzierung

Dübendorf – Loft Dynamics, der weltweit tätige Anbieter von Virtual-Reality (VR)-Flugtraining, hat eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 24 Millionen Dollar unter der Leitung von Friedkin mit Beteiligung von Alaska Airlines und den bestehenden Anteilseignern Sky Dayton und Craft Ventures sowie UP.Partners abgeschlossen. Mit dieser Finanzierungsrunde erhöht sich die Gesamtsumme von Loft Dynamics auf 60 Millionen Dollar und stellt einen wichtigen Schritt zur Erweiterung des Angebots für kommerzielle Fluggesellschaften dar, während das Kerngeschäft Hubschrauber weiter ausgebaut wird.

Loft Dynamics hat den weltweit einzigen von der FAA und EASA zugelassenen VR-Hubschraubersimulator entwickelt, der von Betreibern wie Airbus Helicopters, dem Los Angeles Police Department und Air Greenland eingesetzt wird. Mit dieser jüngsten Investition setzt das Unternehmen seine Spitzentechnologie und seine Glaubwürdigkeit bei den Behörden ein, um die Pilotenausbildung in grossem Massstab zu verändern.

«Die Pilotenausbildung hat nicht mit dem Rest der Luftfahrt Schritt gehalten», sagt Fabi Riesen, Gründer und CEO von Loft Dynamics. «Wir schicken immer noch Auszubildende quer durch das Land, um in 10 bis 20 Millionen Dollar teuren, lagerhausgrossen Kuppeln zu sitzen – eine Technologie, die sich seit Jahrzehnten nicht weiterentwickelt hat. In einer Zeit des Pilotenmangels und der zunehmenden Mobilität in der Luft ist das einfach nicht mehr tragbar. Wir schaffen einen neuen Standard – einen, der viel realistischer und zugänglicher ist. Eine hochwertige, regelmässige Ausbildung führt zu besseren Piloten. Und bessere Piloten bedeuten einen sichereren Luftraum.»

Entwicklung einer Cloud-verbundenen Trainingssuite der nächsten Generation

Der unmittelbare Fokus von Loft Dynamics liegt auf der Entwicklung einer Cloud-verbundenen Trainingssuite der nächsten Generation – dem weltweit ersten vollständig integrierten Hardware- und Softwaresystem, das die Pilotenausbildung sicherer, effektiver, immersiver und skalierbar machen soll.

Zu den ersten Angeboten gehören bestehende Hubschraubersimulatoren und neue VR-Flugzeugsimulatoren für Boeing 737 und Airbus A320, die bis zu zwölfmal kleiner sind und nur einen Bruchteil der Kosten herkömmlicher Full-Flight-Simulatoren verursachen. Die neuen Verkehrsflugzeugsimulatoren von Loft umfassen ein nachgebildetes Cockpit für mehrere Besatzungen mit sämtlichen haptischen Merkmalen des Flugzeugs, Körper- und Blickverfolgung sowie KI-gestützter Trainingsintelligenz, um die Leistung der Piloten zu messen und massgeschneidertes Feedback zu geben. Der Simulator wird ausserdem mit LofTWIN ausgestattet sein, einem virtuellen Demonstrationsmodus, mit dem die Ausbilder den Unterricht aufzeichnen und den Piloten jederzeit wieder vorführen können. Mit diesen Systemen können Piloten sicher und regelmässig für jede Situation trainieren, einschliesslich seltener, risikoreicher Szenarien und vergangener Luftfahrttragödien.

Spatial-Computing-gestütztes Trainingskit für zu Hause

Um die Zugänglichkeit der Schulungen weiter zu verbessern, entwickelt Loft Dynamics ausserdem ein Spatial-Computing-gestütztes Trainingskit für zu Hause, mit dem die Piloten Sitzungen nachbereiten, auf immersive Inhalte zugreifen und aus der Ferne trainieren können – von der Basis oder ihrem Wohnzimmer aus.

Im Rahmen der Investition wird Dan Friedkin, Vorsitzender und CEO von Friedkin, dem Vorstand von Loft Dynamics beitreten und eng mit den Series-A-Investoren Sky Dayton (Partner bei Craft Ventures, Gründer von Boingo Wireless, EarthLink und CloudKitchens) und Ben Marcus (Mitbegründer und geschäftsführender Partner bei UP.Partners) zusammenarbeiten, die beide ebenfalls dem Vorstand angehören. Dan Friedkin ist ein erfahrener Pilot und Unternehmer und leitet ein globales Portfolio von Unternehmen in den Bereichen Luftfahrt, Automobil, Gastgewerbe, Sport, Investitionen und Unterhaltung.

«Loft Dynamics definiert die nächste Ära der Luftfahrtausbildung», sagte Dan Friedkin. «Diese Investition ermöglicht es ihnen, ihre Lösung global zu skalieren, Innovationen zu beschleunigen, einen dringenden Bedarf der Branche zu erfüllen und dabei die Sicherheit der Piloten zu erhöhen. Loft bringt die Vision und die Umsetzungsfähigkeit mit, die in diesem Moment erforderlich sind.»

«Wir freuen uns, Loft Dynamics mit Hilfe von Alaska Star Ventures, unserem Corporate Venture Capital Arm, dabei zu unterstützen, FAA-qualifizierte VR-Technologie in die kommerzielle Luftfahrtausbildung einzubringen», sagte Pasha Saleh, Corporate Development Director, Alaska Airlines, «Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Loft, um die Pilotenausbildung zu revolutionieren und sie immersiver und effektiver zu gestalten. Diese Investition wird nicht nur unser branchenführendes Trainingsprogramm verbessern, sondern auch den Weg für zukünftige Trainingslösungen in der gesamten Luftfahrtindustrie ebnen.»

«Diese Finanzierungsrunde ist nicht nur ein Meilenstein, sondern auch ein Signal», fügte Riesen hinzu. «Ein Signal, dass die gesamte Branche bereit für Veränderungen ist. Wir sind stolz darauf, die Unterstützung von Friedkin, Alaska Airlines und unseren bestehenden Aktionären zu haben. Ich freue mich sehr, Dan in unserem Vorstand willkommen zu heissen – sein strategisches Verständnis und seine Leidenschaft für die Luftfahrt werden bei unserer Expansion von unschätzbarem Wert sein. Gemeinsam bauen wir eine sicherere, intelligentere und leichter zugängliche Zukunft für die Luftfahrtausbildung auf – eine Zukunft, die Betreibern, Regulierungsbehörden und Piloten dient und die Millionen von Passagieren schützt, die sich auf sie verlassen.» (Loft Dynamics/mc/hfu)