Medical Software-Startup Akina erhält 1,6 Mio Franken Pre-Seed-Kapital

Zürich – Das Schweizer ETH-Spin-off Akina erhält 1,6 Mio Franken Pre-Seed-Kapital. Das von Florian Haufe und Michele Xiloyannis 2021 gegründete Startup entwickelt intelligente medizinische Software zur Unterstützung von Patienten bei der selbstständigen Physiotherapie zu Hause. In der Pre-Seed-Runde konnte Akina namhafte Investoren wie Ertan Wittwer (Bestsmile, Hair & Skin), Philip Magoulas (Zalando, Bestsmile, Hair & Skin) und Nikolaus Nieder (Hair & Skin) gewinnen. Mit dem Kapital soll das erste Produkt fertiggestellt sowie der Markteintritt im 2023 vorbereitet werden. Bereits im Juli hatte Akina den mit 150’000 Franken dotierten Venture Kick Award gewonnen.

Ebenfalls investiert ist Joel Roos, Gründer und ehemaliger CEO des Motion Analysis Startup Vay (vom amerikanischen Fitnessentwickler und -vermarkter Nautilus übernommen), der umfangreiches Wissen und Erfahrung im Bereich der automatischen Bewegungsanalyse mitbringt. Schliesslich konnte Akina auch die im Bereich Digital Health führenden Springboard Health Angels aus Berlin als Investoren gewinnen.

Das Kapital soll für die Fertigstellung und Lancierung des ersten Produkts «Akina Care» im 2023 verwendet werden. «Wir freuen uns, dass wir mit dem Investment die Lancierung von Akina Care vorantreiben können. Darüber hinaus sind wir enorm stolz, zukünftig vom grossen Erfahrungsschatz unserer Investoren profitieren zu können», so Florian Haufe.

Akina Care: integrierte Physiotherapie inklusive klinischem Feedback zu Hause

Der Mangel an klinischem Feedback und Motivation zu Hause führt dazu, dass 80 Prozent der Patient:innen in der Schweiz bei der eigenständigen Therapie scheitern. Diese Versorgungslücke verursacht vermeidbare Mehrkosten von jährlich bis zu 4 Mrd Franken im Schweizer Gesundheitssystem.

Mittels KI-basierter Software und Unterhaltungsintegration möchte Akina dem entgegenwirken. Akina Care analysiert per Webcam Bewegungen der Patienten in Echtzeit und gibt klinisches Feedback zu den ausgeführten Übungen. Über die Cloud-Plattform erhält auch Fachpersonal Zugriff auf die Daten. Damit kann die Software nahtlos und unter erheblicher Reduktion der Kosten in bestehende Behandlungsprotokolle integriert werden.

Gleichzeitig bietet Akina Care eine Schnittstelle zu zahlreichen virtuellen Unterhaltungsangeboten und schafft einen unmittelbaren Anreiz für Patient:innen zur eigenständigen Therapie. Durch regelmässig ausgeführte Übungen können Folgebehandlung drastisch reduziert und Kosten vermieden werden.

In Kooperation mit Schweizer Kliniken und Krankenkassen

Zusammen mit führenden Schweizer Kliniken wurde Akina Care bereits in 28 klinischen Pilotsitzungen und an über 8’000 Bewegungen erfolgreich validiert. Die Software soll nun in Zusammenarbeit mit der Schulthess Klinik für den Markteintritt fertiggestellt werden; Absichtserklärungen für zukünftige Kooperationen mit weiteren Kliniken wurden bereits unterzeichnet. Auch mit ausgewählten Krankenkassen ist Akina bereits in Gesprächen für die Integration des Angebots in ein ganzheitliches Behandlungsangebot. (mc/pg)