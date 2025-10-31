Mehr Gründungen von Firmen im Oktober – zugleich mehr Liquidationen

Zürich – In der Schweiz sind im Oktober deutlich mehr neue Unternehmen entstanden als in den Monaten zuvor. Insgesamt wurden 4805 neue Firmen ins Handelsregister eingetragen – ein Plus von rund 14 Prozent gegenüber dem September.

Der starke Aufschwung sei ein weiterer Hinweis auf das anhaltend hohe Vertrauen in die Wirtschaft, hiess es in einer Mitteilung des Firmenverzeichnisses Help.ch vom Freitag. Auch im Vergleich zum Vorjahr habe sich der positive Trend in der Schweizer Gründungsszene fortgesetzt. Gegenüber dem Oktober 2024 wurden rund 8 Prozent mehr Firmen verzeichnet.

Gleichzeitig blieb allerdings auch die Zahl der Firmenlöschungen hoch: 2954 Unternehmen wurden im Oktober aus dem Register entfernt. Das seien 11 Prozent mehr im Vergleich zum Vormonat und knapp 10 Prozent mehr im Jahresvergleich, schrieb Help.ch. Die Entwicklung deute auf eine zunehmende Marktkonsolidierung und strukturelle Anpassungen in verschiedenen Branchen der Schweizer Wirtschaft hin, hiess es weiter.

Die Zahl der Unternehmen, die ihre Geschäftstätigkeit eingestellt haben, stieg derweil um 6 Prozent. Insgesamt haben laut den Angaben 2’862 Firmen im Oktober eine Liquidation beantragt. (awp/mc/pg)