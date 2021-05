MoveAgain kooperiert mit Buildigo

Bern – Die Umzugsplattform MoveAgain baut ihr Angebot für Umzüger aus. Neu werden nebst Möbeltransport und Wohnungsreinigung auch weitere Handwerkerarbeiten vermittelt. Dies dank einer neuen Kooperation mit Buildigo, der Schweizer Handwerkerplattform der Mobiliar.

Bei einem Umzug gibt es viel zu tun: Hausrat einpacken, Möbel transportieren und die bisherige Wohnung reinigen. All dies konnte schon bisher einfach und bequem auf MoveAgain gebucht werden. Neu bietet MoveAgain dank einer Kooperation mit Buildigo auch noch weitere Services rund um den Umzug an: vor der Wohnungsübergabe die rosa Wand im Kinderzimmer weiss streichen und Dübellöcher auffüllen? Oder in der neuen Wohnung die Lampen professionell montieren, das Internet aufschalten, den TV sowie die Bilder fachgerecht aufhängen? Die lokalen Handwerker von Buildigo – der Schweizer Handwerkerplattform der Mobiliar – erledigen es.

Buildigo ist seit Sommer 2020 eine Tochtergesellschaft der Mobiliar. Im Februar 2021 erfolgte der Relaunch der Plattform in den Kantonen Zürich und Aargau. Bis anfangs 2022 will man weitere urbane Regionen in der ganzen Schweiz abdecken. MoveAgain ist die einzige Umzugsplattform in der Schweiz, bei der Umzüge und Endreinigungen in wenigen Minuten zum Sofortpreis gebucht werden können. MoveAgain ist ein privat finanziertes Startup und bietet seine Dienstleistungen seit 2018 in der ganzen Schweiz an. (mc/pg)

