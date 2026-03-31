Neuer Gründungsrekord – IFJ analysiert erstmals das Alter der Gründerinnen und Gründer

St. Gallen – Im ersten Quartal 2026 wurden in der Schweiz 14’666 neue Unternehmen im Handelsregister eingetragen. Gegenüber der Vorjahresperiode entspricht dies einem Wachstum von +4.9% und stellt einen neuen Rekordwert für ein erstes Quartal dar. Noch nie zuvor wurden in der Schweiz in den ersten drei Monaten so viele Firmen gegründet. Die tagesaktuellen Zahlen der IFJ-Studie «Nationale Analyse Schweizer Firmengründungen Q1 2026» bestätigen damit die weiterhin stabile und dynamische Gründungsaktivität in der Schweiz.

Neben der aktuellen Quartalsentwicklung hat das IFJ auch die Altersstruktur von Gründerinnen und Gründern vertieft analysiert. Grundlage dafür bilden 23’706 IFJ-begleitete Firmengründungen aus den vergangenen zehn Jahren. Diese breite Datenbasis ermöglicht eine repräsentative, differenzierte Betrachtung der Altersverteilung nach Rechtsform.

Altersstruktur der Gründerinnen und Gründer nach Rechtsform

Die Auswertung zeigt ein klares Muster: Der Schritt in die Selbständigkeit erfolgt am häufigsten zwischen dem 25. und 44. Lebensjahr. Bei GmbH-Gründungen entfallen 31.2% auf die Altersgruppe 25–34 und 32.7% auf 35–44-Jährige. Auch bei Einzelfirmen liegt der Schwerpunkt mit 31.8% beziehungsweise 31.4% in diesen beiden Altersgruppen. Damit finden über 60% der GmbH- und Einzelfirmengründungen in dieser Lebensphase statt.

Bei Aktiengesellschaften verschiebt sich der Anteil teilweise in höhere Altersklassen. 32.2% der AG-Gründungen entfallen auf 35–44-Jährige, gleichzeitig liegt der Anteil der 45–54-Jährigen bei 24.6% und jener der über 55-Jährigen bei 13.2%. Kollektivgesellschaften weisen demgegenüber höhere Anteile in jüngeren Altersgruppen auf: 23.9% der Gründungen erfolgen unter 25 Jahren, weitere 37.9% zwischen 25 und 34 Jahren. Die Analyse macht deutlich, dass in allen Altersgruppen gegründet wird, sich die unternehmerische Aktivität jedoch statistisch auf bestimmte Lebensphasen konzentriert.

Durchschnittsalter

Das Durchschnittsalter von Gründerinnen in der Schweiz ist 39,1 Jahre. Gründer/innen von Aktiengesellschaften sind im Schnitt am ältesten (knapp 42 Jahre), während Kollektivgesellschaften die jüngste Gruppe bilden (rund 33 Jahre). Gründer von GmbH und Einzelfirma liegen mit rund 39 Jahre im Schnitt. Die Unterschiede zwischen Männern und Frauen sind gering.

Gründungszahlen auf neuem Rekordhoch

Im Vergleich der Grossregionen beeindrucken das Tessin (+17.1%), die Ostschweiz (+9.2%), Zürich (+6.6%) und das Espace Mittelland (+6.1%). Ebenfalls positiv entwickeln sich die Nordwestschweiz (+2.8%), die Zentralschweiz (+2.2%) sowie die Südwestschweiz (+1.1%).

(IFJ/mc/hfu)

Die detaillierten Zahlen finden Sie im folgenden PDF: