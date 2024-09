Nicole Kleger von «Sallea» ist «Female Innovator of the Year»

Dübendorf – Beim zum siebten Mal durchgeführten Female Innovation Forum (FIF) in Dübendorf ist Nicole Kleger vom ETH-Spinoff «Sallea», deren 3D-Drucker z.B. als Basis für das Kultivieren von Fleisch im Labor eingesetzt werden kann, als «Female Innovator of the Year» ausgezeichnet worden.

Der «Recognition Award» ging an Margaux Peltier mit ihrem Unternehmen Enerdrape. Dieses ermöglicht, dass Lager oder Tiefgaragen zu erneuerbaren Wärmequellen werden – dank geothermischer, Panel-artiger Technologie.

Weitere Auszeichnungen:

Social Innovation Award: Sarah Taubman für ihre App und das Empowerment mit «Tara & Pipps»: Kindergeschichten als Vorbereitung für medizinische Interventionen.

Digital Innovation Award: Olga Miler setzt sich mit «Smart Purse» für mehr Finanzwissen als Basis für Prosperität ein.

Diversity&Inclusion Award: Lisa Stähli, die Gründerin von «hello world 50:50» für ihr Engagement und ein «better together».

Design Award: Ramona Schwarz von «Rayne Care» wurde für ihre Menstruation Disc, Made in Switzerland, ausgezeichnet.

Das Female Innovation Forum ist eines der grössten Ökosysteme für Gründerinnen und Jungunternehmerinnen und vernetzt die Startup-Welt im In- und Ausland miteinander. Gemäss dem EY-Startup Barometer (2023) erhielten nur 5% der von Frauen gegründeten Startups Risikokapital. Das Female Innovation Forum hat es sich zum Ziel gesetzt, diesen Anteil kontinuierlich zu erhöhen und Jungunternehmerinnen zu fördern und zu vernetzen, um letztendlich auch den Standort Schweiz langfristig zu stärken. (mc/pg)